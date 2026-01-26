冬に行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキング！ 2位「長野市大岡特産センター」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：長野市大岡特産センター（長野市）／33票2位は、「長野市大岡特産センター」です。犀川のほとりに佇む民芸調の建物と、入り口に立つ巨大な藁の神様「芦ノ尻道祖神」が出迎えてくれます。地粉を使った手打ちそばや、昔ながらの「おやき」が並び、どこか懐かしい雰囲気の中で信州の冬の味覚を楽しめる点が支持されました。
回答者からは「大岡特産センターはなかなかの穴場です。美味しいものがたくさんあります」（30代女性／北海道）、「野菜や果物があるだけでなく、おやきやソバもあるからであります」（50代男性／新潟県）、「美味しい料理も堪能できると思うからです」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：白馬（白馬村）／48票1位に輝いたのは、「白馬」でした。ウィンタースポーツの聖地として知られる白馬村に位置し、スキーやスノーボード帰りに立ち寄る人も多い道の駅です。特産の「はくば豚」を使用したグルメや、冷えた体にうれしい温泉施設への案内も充実。冬の白馬の魅力を存分に感じられる拠点として圧倒的な票を集めました。
回答者からは「雪景色のアルプスと温泉地が近く、冬ならではの雰囲気を満喫できそうだからです。観光と休憩を兼ねて立ち寄りたいです」（20代男性／静岡県）、「ウインタースポーツの拠点にも最適で、グルメや地元特産品も豊富に手に入るから」（50代男性／大阪府）、「白馬は冬になると一面が雪景色になり、道の駅から見える北アルプスの迫力が圧倒的です。スキー客で賑わう地域ですが、道の駅は比較的落ち着いていて、温かい飲み物を飲みながら景色を楽しめるのが魅力です。冬ならではの空気の澄み方が好きで、毎年行きたくなる場所です」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)