¡Ú²£ÉÍ£Â£Ã¡Ûº´Æ£Æä¤¬ÆþÃÄ¡ÖºÇ½ªÅª¥´¡¼¥ë¤Ï£Î£Â£Á¡×¡¡¶âÂô¶è½Ð¿È¤Î¹â¹»£³Ç¯À¸
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â¥ê¡¼¥°£±Éô¡Ê£Â£±¡Ë¤Î²£ÉÍ£Â£Ã¤Ï£²£¶Æü¡¢²£ÉÍ»Ô°ë»Ò¶è¤Î¤¿¤¤¬¤·¤é²ñ´Û¤Ç¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿º´Æ£Æä¡Ê¤Ê¤®¡Ë¡ÊµþÅÔ¡¦Åì»³¹â£³Ç¯¡Ë¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££²£´Æü¤ÎµþÅÔÀï¤ÇÁá¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÏÆ±»Ô¶âÂô¶è½Ð¿È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ï£Â£Ã²£ÉÍ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÂçÆ»Ãæ¤Ç¤Ï£³Ç¯²Æ¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¤ÇÂç²ñºÇÂ¿¤Î£±»î¹ç£µ£°ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Åì»³¹â¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é¼çÎÏ¤Ç³èÌö¤·¡¢£²Ç¯»þ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ½éÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£½àÍ¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£¶»î¹çÃæ£´»î¹ç¤Ç£²·åÆÀÅÀ¡¢£²·å¥¢¥·¥¹¥È¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£