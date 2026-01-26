Snow Man目黒蓮、同期・timelesz原嘉孝とは現在も「仕事の時しか会わない」“はらめぐ”下積み時代回顧
【モデルプレス＝2026/01/26】Snow Manの目黒蓮が、26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。現在timeleszのメンバーとして活躍する原嘉孝との関係について明かした。
【写真】スノ目黒＆同期・timelesz原嘉孝の密着フォト
以前、原が同番組にゲスト出演した際、ジュニア時代同じユニットに所属していた目黒とのエピソードを話していたことを受け、目黒は「同期で“はらめぐ”って呼ばれていたんですけどファンの方に。僕と原は裏方といいますか、軍手をはめて何かを運んだりとか。前の方で踊るというより見えないところでも軍手をはめて仕事していたり」と下積み時代を振り返り「でも僕が先にSnow Manとしてデビューしてしまったので『はらめぐはもう終わりだ』みたいなことを言っていて」と原から言われたことも明かした。
「でも原はtimeleszでデビューしてこの間のカウコン（『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』）で一緒にステージ立てたりして」と時を経て共演できたことを嬉しそうに回顧。これまで連絡はしていたというが「全くプライベートとかは会ってこなかったので仕事の時しか会わない」と意外な一面も。現在もプライベートで会うことはないといい「プライベートまでは一緒にいたいとは思わないので…」「LINEのやり取りくらいで仕事で会うし」と淡白な回答に、共演者から「えー！」「いい話だったのに（笑）」とツッコまれていた。さらに、くりぃむしちゅー・上田晋也から「『久々にご飯行くか』とかならないの？」と聞かれても「あ、ならないです！」とばっさり回答し、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
◆目黒蓮、原嘉孝とはプライベートでは会わない
