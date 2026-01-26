◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）

“夏女”が、真冬の淀で初タイトルをつかむ。カルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は２４年６月に函館でデビューＶを飾り、昨年は北海道シリーズで３連勝。キーンランドＣでも３着と好走するなど、夏に強い。

前走のラピスラズリＳは、１５番枠が響いて好位を取れなかったが、直線で脚を伸ばして５着。洋芝でなく、坂があるコースでも崩れなかった点は収穫だ。石坂調教師は「中山の芝になって、（滞在と異なり）長距離輸送もあった競馬でしたが、しっかりと対応してくれました」とたたえる。

先週の追い切りは横山武が騎乗し、栗東・ＣＷコースで６ハロン７９秒２―１０秒９の猛時計。ステラスプレンダー（５歳２勝クラス）を１馬身追走し、５馬身先着した。石坂師は「動き、反応ともに良かったとジョッキーが言っていました。動きからみても、上積みはあると思います」と胸を張る。

今年は中山金杯、日経新春杯、アメリカＪＣＣで同じ４歳馬が勝利。短距離路線でも、世代レベルの高さを示す。（水納 愛美）