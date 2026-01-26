「お金出せて、はよ」乗車料金の支払いを求めた60代の男性運転手に包丁をつきつける 強盗の疑いで無職の男（68））を逮捕 当時の所持金は500円以下
1月15日夕方、新潟県燕市内を走行し、停車したタクシーの車内で、運転手の男性に突然包丁を突き付け「お金を出せて、はよ」などと脅し、現金を脅し取ろうとした疑いで、68歳の男が再逮捕されました。男は同じ日に、燕駅近くの駐車場で、正当な理由なく刃渡り約16.5センチの包丁1本を所持していた疑いですでに逮捕されていました。
強盗の疑いで逮捕されたのは、三条市牛尾野に住む無職の男（68）です。
事件は、男性運転手から警察に「男性客を降ろそうとしたところ、「金ない、金ない」と包丁を突き付けられた」と通報があったことで発覚。
ドライブレコーダーの映像などから男の犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察によりますと、タクシーに乗り込んだ男はあてもなく燕市内を周回させ、銀行の前で降ろそうとしたところで犯行に及んでいて、当時の所持金は500円以下だったということです。
警察の調べに対し、男は「事実の通り間違いありません」と容疑を認めていて、警察は男が犯行に及んだ経緯や動機を詳しく捜査しています。