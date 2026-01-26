Snow Manの渡辺翔太さん（33）が26日、日本人男性初のイタリアのラグジュアリーブランドのアンバサダーに就任。ミラノを訪れた際の写真の紹介や、2026年の目標について話しました。

今回、『トッズ』ブランドのアンバサダーに就任した渡辺さんは「本当にうれしく思いますし、男性として初ということですごく身の引き締まる思いであります」と意気込みを語りました。

アンバサダーに就任するにあたって『トッズ』のショーを鑑賞しに、ミラノに行ったという渡辺さん。「ラウールがモデル事務所のはがきを持ってLimeに乗ってさっそうと走っている写真が出回って、それがすごくバズっていたので。同じ自転車に乗って写真を撮ろうと思って」とミラノを訪れた際の写真について説明し、SNSで写真を公開するタイミングをうかがっていたといいます。渡辺さんは、ちょっと浮かれているなと話しつつも「メディアの皆さんにラウールのまねをしている渡辺ということで、この写真もぜひ」とバズらせてほしいと呼びかけました。

■メンバーの阿部亮平に贈りたいもの

会見では、もうすぐバレンタインということで、司会者から“大切な方へ何か贈るとしたら”と聞かれると「僕がもらえるんじゃないんですね」と笑い「Snow Manのメンバーにも『トッズ』の良さを共有してもらうために、なにか革製品とか」と回答するも「全員分とかメンバー分とか考えるとなかなかの出費になりそうなので、阿部（亮平）ちゃんかな」と話した渡辺さん。その理由については「朝の『ZIP！』のパーソナリティーをやっているので、『トッズ』の肩掛けの僕とおそろいのカバンを身につけて日本テレビに行ってもらいたい」と明かしました。

■2026年の目標は「ライブ動員数、目指せ100万人」

また、2026年の目標について聞かれると、「Snow Manは5周年を終えて、年をまたいで5大ドームツアー。東京、大阪、名古屋に関しては4日間やらせていただいて、約78万人の方を動員することができたんですけど、それだけやってもライブを見られていないという方がたくさんいるので、何か新しい大きな目標を作ることも大事なんですけど、目の前のことも大事」と話し、「ライブの公演数などを増やして、ライブ動員数、目指せ100万人」と目標を語りました。

渡辺さんが登場したのは『トッズ ブランド アンバサダー就任記者会見』です。