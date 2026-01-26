顔をほころばせ、記者団のインタビューに答える菅元首相＝２６日、国会内（立石 祐志写す）

衆院解散に伴い政界を引退した自民党の菅義偉元首相は２６日、国会内で神奈川新聞社などのインタビューに応じた。公明党の政権離脱を「大変つらいこと」と振り返り、２６年におよんだ自公関係を巡り「これからも大事にしていくべきだ」との見解を示した。新たに連立を組んだ日本維新の会との関係については「約束したことはしっかり実行していくべきだ」とし、後に続く自民執行部へ注文をつけた。

「次の世代の議員に伝えたいこと」を問われ、首相時代に道筋をつけたカーボンニュートラル（脱炭素社会）の実現などを列挙。「自分は国民にとって当たり前の政治を心掛けてきた。後に続く人たちには『未来を見据えて必ずとらなければならない道』を見極めて政治家として実践してほしい」と話した。

カーボンニュートラルをテーマの主軸に来年、横浜市で開催予定の国際園芸博覧会を巡っては「（官房長官など）基地返還担当大臣として粘り強く交渉を重ねる中で米国政府の方から（会場となる）上瀬谷通信施設の早期返還の申し出があった」と回顧。「大阪万博の勢いを生かし、国を挙げて成功につなげてほしい」と期待を寄せた。