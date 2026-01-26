2月2日放送「CDTV」出演者＆楽曲発表 Hey! Say! JUMP・Snow Man・Number_iら
【モデルプレス＝2026/01/26】TBSでは、2月2日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
【写真】スノ目黒と同期・timeleszメンバーが公開した密着フォト
Hey! Say! JUMPは、メンバーの伊野尾慧が主演するドラマの主題歌「ハニカミ」をフルサイズでテレビ初披露。Snow Manは、TBSが中継する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲「STARS」をフルサイズでテレビ初披露！するほるほか、ヒット曲「カリスマックス」も特別バージョンでフルサイズライブ。
Number_iは、メンバーの平野紫耀がプロデュースした楽曲で、表題曲としてはグループ初のラブソングとなる「3XL」をフルサイズでテレビ初披露。SUPER BEAVERは最新曲「燦然」をフルサイズでテレビ初歌唱、ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組「No No Girls」のファイナリスト・ふみのはデビュー曲「favorite song」、Dream Amiはヒット中のディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」をフルサイズでテレビ初歌唱する。
2025年に20周年のアニバーサリーイヤーで大いに盛り上がったAKB48は、久しぶりの“桜ソング”となる「名残り桜」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。こっちのけんとは、新曲「ピクルス」をフルサイズで届ける。（modelpress編集部）
AKB48「名残り桜」
こっちのけんと「ピクルス」
SUPER BEAVER「燦然」
Snow Man「STARS」「カリスマックス」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
Number_i「3XL」
ふみの「favorite song」
Hey! Say! JUMP「ハニカミ」
【Not Sponsored 記事】
2月2日放送「CDTV」出演アーティスト発表
出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
