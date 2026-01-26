【AFC U23アジアカップ】U-23日本代表 4−0 U-23中国代表（日本時間1月25日／プリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム）

【映像】「顔面に体当たり」の瞬間…

U-23日本代表のDF永野修都（藤枝MYFC）が、試合終了間際に中国代表DFから顔面付近への危険な体当たりを受けた。それでも主審はファウルすら取らず、解説者も苦言を呈する後味の悪い幕切れとなった。

U-23日本代表は1月25日、AFC U23アジアカップの決勝でU-23中国代表と対戦。MF大関友翔（川崎F）の先制ゴールに、MF小倉幸成（法政大）のミドルシュート2発、MF佐藤龍之介（FC東京）のPK弾など、ここまで5試合・無失点だった“鉄壁”を崩し4−0で勝利。大会史上初となる2連覇を達成した。

試合は日本が終始圧倒したが、後半は中国のラフプレーが頻発。試合終了間際の90＋2分にも、肝を冷やすシーンがあった。

敵陣左サイドへのルーズボールに対して、永野と中国のDFヤン・シーがほぼ同時に反応。先に永野がボールに触ったものの、ヤン・シーは止まることなくそのまま突っ込んできた。すると、ヤン・シーの肩付近が永野の顔面に激突し、永野は大声を上げながらピッチに倒れ込んだ。

「これでノーファウル判定とかもうやめてくれ」の声も

DAZNで解説を務めた佐藤寿人氏は、接触の瞬間に「危ない！」と絶叫。数メートルの至近距離で見ていたサウジアラビア人のファイサル・アルバラウィ主審は、一瞬だけ笛をくわえるそぶりを見せたが、結局はプレーを続行させた。約20秒後に永野の治療のために試合を止めたが、ファウル判定は最後までしなかった。

この判定に対し佐藤氏は、「（主審は）見えてないことはないと思いますけどね。もう少し笛を吹いて欲しい。（ヤン・シーは）止まればいい場面で、そのままぶつかってきますからね…」と、不要な接触を行った相手と、それを流した主審に対して苦言を呈した。

試合終了直前の危険なプレーにはファンも騒然。ABEMAのコメント欄やSNSでは「レッドカード出してよ」「怖すぎる体当たりだったな」「大丈夫か？」「何しやがる」「完全にアフターでしょ…」「ひどいって」「プレスゆるゆるなのにアフタータックルだけ激しすぎるのなんなの」「アフターで肩を顔面に当てにくるとかやばすぎだろ中国」「これでノーファウル判定とかもうやめてくれ」「どこがノーファウルやねん」など、怒りと心配の声が殺到した。

なお試合は、この直後に終了のホイッスル。日本は最後まで激しい“肉弾戦”に晒されながらも、見事にアジア王者に輝いた。

（ABEMA de DAZN／AFC U23アジアカップ）

