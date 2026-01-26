嵐の櫻井翔さん（44）と相葉雅紀さん（43）が出演するコンビニエンスストアの新CMが公開され、好きなスイーツへの思いを語りました。

櫻井さんと相葉さんが出演するのは、セブン‐イレブン・ジャパン 新CM『スイーツ総選挙 総集篇』です。2人はCMの中で宇宙人アルバイト役を、天海祐希さん（58）がオーナー役を演じ、推しスイーツへの思いを語る応援演説を行います。

インタビューで、推しスイーツについて聞かれると、櫻井さんは「やっぱりケーキですかね」、相葉さんは「シンプルなプリンですね。プリンの中でも固めで卵感があるクラシックなほうが好きです」と、思いを明かしました。

■天海祐希、願望は「面白い女優1位」

そして2人は、「自分の推しスイーツを見つけてみてください」とコメントしました。

CMにちなみ、どんな総選挙だったら自身が1位になれるかと聞かれた天海さんは、「願望でもあるんですけれども、面白い女優1位。スタッフの方を笑わせられる女優1位。それを目指して日々頑張っています。やっぱり、自分が日々ちょっと笑っちゃったとか、面白かったなっていうことをためておく。それを今だっていう時に言っています。それが私の至福の喜び」と、語りました。