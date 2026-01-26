日本テレビ系「しゃべくり００７」が２６日に放送された。

この日、ゲストの女優・浜辺美波は、ネプチューン・堀内健への警戒を率直に告白。堀内が数々のゲストにギャグを無茶振りしていることが怖いと明かし「ホリケンさんとは距離を置きたい…」と苦笑した。

ＭＣの上田晋也も「そうだよね…。俺もできればホリケンとは５都道府県、置きたいもんね」とうなずいた。

堀内は、浜辺の警戒を気にせずに「平安美人！平安美人！できる？」と髪の真ん中に無理やり分け目を入れてカメラ目線を送る独特すぎるギャグを要求。浜辺は「なんなんですか！それ！『やって』とかじゃなくて『できる？』って！」と不満をぶつけた。

堀内から「できるか、できないか？どうせ、できないんでしょう？」と思いっきり挑発された浜辺は「できるし！できるし！」と言い返しながら、ムチャぶりされた一発ギャグ「平安美人」を全力で披露。スタジオを爆笑させたが「もう、やだ！私、死ぬほど汗かいてますよ！」と顔を覆った。

浜辺の全力ギャグにＳＮＳも即反応。「可愛さの破壊力半端ないっす」「ホリケンさんの餌食ｗｗ」「こんなに可愛いのに、ノリ良すぎ♬ 仕草、雰囲気も素敵だわ」「美波ちゃん、バラエティ番組楽しそうだなｗ」「ホリケンさんとは距離を置きたい笑った」「浜辺美波がやっぱり可愛い」などの絶賛が寄せられていた。