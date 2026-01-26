『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表！ノノガファイナリスト“ふみの”も登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月2日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

AKB48「名残り桜」

こっちのけんと「ピクルス」

SUPER BEAVER「燦然」

Snow Man「STARS」「カリスマックス」

Dream Ami「Zoo ～君がいるから～」

Number_i「3XL」

ふみの「favorite song」

Hey! Say! JUMP「ハニカミ」

※アーティスト名五十音順

■Snow ManはTBS系スポーツ2026テーマ曲「STARS」、ヒット曲「カリスマックス」の特別バージョンを披露

Hey! Say! JUMPは、メンバーの伊野尾慧が主演するドラマの主題歌「ハニカミ」をフルサイズでテレビ初披露。

Snow Manは、TBSが中継する『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲「STARS」をフルサイズでテレビ初披露。さらにヒット曲「カリスマックス」を特別バージョンで届ける。

Number_iは、メンバーの平野紫耀がプロデュースした楽曲で、表題曲としてはグループ初のラブソングとなる「3XL」をフルサイズでテレビ初披露。

SUPER BEAVERは最新曲「燦然」をフルサイズでテレビ初歌唱。ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』のファイナリスト・ふみのはデビュー曲「favorite song」、Dream Amiは大ヒット中のディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo ～君がいるから～」をフルサイズでテレビ初歌唱する。

昨年20周年のアニバーサリーイヤーで大いに盛り上がったAKB48は、久しぶりの“桜ソング”となる「名残り桜」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。こっちのけんとは、新曲「ピクルス」をフルサイズで届ける。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

02/02（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

