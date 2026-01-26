日経225先物：26日22時＝270円安、5万2590円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円安の5万2590円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては295.25円安。出来高は6753枚となっている。
TOPIX先物期近は3544.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52590 -270 6753
日経225mini 52595 -265 100286
TOPIX先物 3544.5 -11 7333
JPX日経400先物 31950 -30 697
グロース指数先物 699 -3 619
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
