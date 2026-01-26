　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比270円安の5万2590円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては295.25円安。出来高は6753枚となっている。

　TOPIX先物期近は3544.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52590　　　　　-270　　　　6753
日経225mini 　　　　　　 52595　　　　　-265　　　100286
TOPIX先物 　　　　　　　3544.5　　　　　 -11　　　　7333
JPX日経400先物　　　　　 31950　　　　　 -30　　　　 697
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-3　　　　 619
東証REIT指数先物　　売買不成立

