2026年1月24日、香港メディア・香港01は「日本人が中国のウナギを食い尽くす？」と題し、日本人の莫大（ばくだい）な需要が中国のウナギ資源を枯渇させ、深刻な生態系危機を招いているとする中国メディア・地球知識局の記事を紹介した。

記事は、世界人口のわずか1．5％に過ぎない日本人が、世界のウナギの70％を消費していると主張。1世紀以上にわたる乱獲と環境破壊により、日本の固有種であるニホンウナギの個体数は歴史的ピーク時の1％未満にまで激減しており、国内のシラスウナギ漁獲量は長年10トンを下回る深刻な供給不足に陥っていると伝えた。

また、農林水産省の23年のデータによると、日本国内の供給量5万7099トンのうち約3分の2に当たる3万8750トンが輸入品であり、その巨大な需要を世界最大の輸出国である中国が支えている現状を指摘した。

そして、中国は22年に6万4000トンのウナギを輸出しており、日本市場の胃袋を満たす最大の供給源となっている一方で、その養殖現場では「完全養殖」という大きな壁に突き当たっていることに言及している。

具体的な理由について記事は、ウナギが卵から河川生息時の「黄ウナギ」、さらに繁殖のために海へ下る「銀ウナギ」へと複雑な変態発育を行い、繁殖能力を持つには川から深海へ数千キロを移動する「回遊」が不可欠であることを挙げ、日本ではホルモン注射による人工繁殖に成功しているもののコストの高さと効率の悪さから商業化には至っていないと紹介した。

さらに、ウナギは環境によって性別が決まる特性を持ち、養殖池という均一な環境では多くがオスになるため、次世代を残すことが極めて困難であるという遺伝的な問題点も付け加えた。

記事は、資源の枯渇も深刻で、日本のシラスウナギ漁獲量が大きく落ち込むと同時に、中国でも野生種が激減しており、長江河口の個体群はほぼ絶滅状態にあると報告。それにもかかわらず、利益を追求する犯罪グループが網目わずか1．67ミリの「根こそぎ網」を用いて稚魚を乱獲しており、18年には長江流域で12万匹超が密漁される事件も起きたと伝えている。

その上で、ウナギの絶滅は単なる食文化の喪失にとどまらず、淡水と海洋を結ぶ食物連鎖の崩壊や、湿地の浄化機能の低下を招くと警告。かつてイエローストーン国立公園でオオカミが絶滅した際に生態系全体が失調した例を挙げ「日本人の口腹の欲を満たすために中国の資源を枯渇させれば、最終的な代償を払うのは中国の一般市民だ」と結んだ。（編集・翻訳/川尻）