「どタイプ過ぎてイロチ買い！」【しまむら】マニアが惚れた♡「一癖ワイドパンツ」

一癖が可愛い「ワイドパンツ」を【しまむら】で発見！ 立体感のあるシルエットや絶妙なカラーで、ワンツーコーデもシャレ見えを狙えるのが魅力です。@chii_150cmさんが「一癖が入っててスキ」と絶賛するアイテムを、さっそくチェック。

シルエットで差がつく計算されたワイド感

【しまむら】「TT ＊ AKAツイルタックP」\1,969（税込）

タック入りの立体的なワイドシルエットが特徴のパンツです。腰まわりはすっきり・まっすぐと落ちるラインで、無理なく体型カバーも狙える優秀アイテム。フロントの一癖デザインもさりげないおしゃれ感を演出し、ワンツーコーデでもセンスよく仕上がりそうです。カラーはこちらの濃薄橙と、やや濃いめの中茶がラインナップ。

深みのあるブラウンで大人の落ち着きを演出

@chii_150cmさんが「どタイプ過ぎてイロチ買いしました」とコメントするワイドパンツ。こちらは色違いの中茶で、淡い色味のトップスに合わせて引き立つ、落ち着きある大人カジュアルな雰囲気が素敵です。アウトスタイルでゆったりとしたバランスに仕上げると、トレンド感のある着こなしになっておすすめ。

Writer：licca.M