山中柔太朗＆高松アロハ、純度100％の愛の告白を披露し対決「え、好き」
M！LKの山中柔太朗と超特急の高松アロハが26日、都内で開催された映画『純愛上等！』完成披露上映会に、共演の白鳥晴都、嵐翔真、浅野竣哉、小平大智、高橋璃央、宮脇優、堀夏喜（FANTASTICS）、八重樫風雅監督と共に出席。純度100％の愛の告白を披露した。
【写真】山中柔太朗＆高松アロハら、“ビジュ完璧”な完成披露上映会の様子
七緒による同名漫画を実写化する本作は、敵対する高校のトップを張る2人が、不器用ながらもまっすぐな想いを交錯させる、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。
バレンタインが近いということで、イベントでは白高と紅高の各チームに分かれて、「もしバレンタインに大切な人へ想いを伝えるなら？」というシチュエーションで、純度100％の愛の告白を各校のトップである山中と高松が披露。観客がどちらの告白により「純愛」を感じたかを、手元の紅白のうちわを掲げて判定した。
先攻の山中は「え、チョコ？ ありがとう。でも友チョコでしょ？」と切り出し、「本命？ え、好き」と告白。このせりふのポイントについて、堀は「どストレートなところ。結構固まってたので、本人が」と説明し、山中は「それ言うと恥ずいじゃないですか！（笑）」と笑いながらツッコんだ。
後攻の高松は「あ、今日ってバレンタインデーだよね。これ、チョコ、あげる。開けてみて」とチョコを差し出す演技をし「え？ カカオ何％かって？ 愛情100％」とかわいらしく告白。高松の告白のポイントについて宮脇は「グループでは真っ直ぐ担当をやられていると思うんですけど、ちょっと最後はアロハくんらしいチョケを足してきて。そこがめちゃくちゃキュンポイント」と明かした。結果は、山中が率いる白高の勝利。山中は「よかったよかったよかった！」と胸を撫で下ろしていた。
アクションシーンに関して堀は「アクションでいうと、アロハくんとが一番多かったと思うんですけど、びっくりしました。めちゃくちゃ体がきく」と高松のアクションを絶賛。堀が「アクションの飲み込みも本当に早くて。覚えるのも早かった」続けると、高松は「ありがとうございます。僕、アクション初めて挑戦させていただきました」と照れ笑いを浮かべた。堀は「だとは思えなかったです。引っ張ってもらって、ありがたかったです」と高松に感謝していた。
映画『純愛上等！』は、2026年2月13日より全国公開。
※高松アロハの「高」は「はしごだか」が正式表記。
