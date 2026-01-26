元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２６日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自宅に眠る“お宝”について明かす一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、日本の家庭に眠る隠れ資産が全国で９１兆円あり、国民１人あたり７１・５万円の金額換算となるという記事を紹介した。

自宅に眠る品々について聞かれた大島アナは「健康器具とか美容器具とかあるんですけど…。売りたいなと思って、メルカリで頑張って売ってた時期もあるんですけど、売れるまで在庫がずっと家にあるじゃないですかあ〜」とポツリ。

この言葉に曜日コメンテーターとして出演のタレント・マツコ・デラックスは「そんなに美容関連のものを買い漁ってたのね」とチクリ。「頑張ってるのね。女子アナって大変なのよ！」と続けたマツコの言葉に「プレゼントとかでいただいたりもするので」と返した大島アナ。

これに対し、マツコは「何、急に防御線を張ってるのよ。いいじゃないのよ、美しさを保ってるのは」とツッコミ。大島アナは「売りたいなと思うんですけど、頑張って（メルカリなどの包装を）つくっても、まあ売れないんですね。頑張った分の労働…。特にお金入らないし、安くまとめて売った方がいいかなって思ったりしますね」と、こぼしていた。