◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳの優先出走権）

東のトップステーブルから、新たな砂の大物候補が登場だ。前走の霜月Ｓでオープン２連勝を飾ったウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクリーンズミュージック）は、明け６歳を迎えて初めて重賞に挑む。田中博調教師は「（昨年の）春を使って秋に１戦して、根岸Ｓは予定通り。去年は年始に負けて（すばるＳ２着）プランが狂ったが、去年の時点から次の年の根岸Ｓは使いたいと計画していた」と、今年の飛躍を見据えて力が入っている。

５００キロを超す雄大な馬体を誇り、同厩舎で活躍したダート馬と言えば、同じ馬主ゴドルフィンのレモンポップが記憶に新しい。２３、２４年のチャンピオンズＣを連覇するなどダートＧ１級を６勝（うちＪＲＡ・Ｇ１・３勝）と一時代を築く強さで、指揮官にとっても思い入れの深い一頭だった。「距離はもたなそうで、スピード型という点は同じ。ただ、あそこまで求めるのはかわいそう。この馬も休み休み使って本格化してきた」と２頭を冷静に比較しながら、素質の高さは認めている。

軽い骨折明けだった前走は、好位４番手から余裕たっぷりに抜け出して完勝。久々をものともせず、１馬身半差の着差以上に強い内容だった。指揮官は「徐々にダートのオープン馬にふさわしい体になってきた」と、本格化の手応えをつかむ。

厩舎の先輩のレモンポップは、２３年に根岸ＳからフェブラリーＳを連勝してＧ１馬の仲間入りを果たしていた。その先の本番について田中博師は「選択肢の一つです。選択肢に入れられるような結果に終わればいいです」と説明。試金石の一戦でも大きな意味合いを持つ。