現在TVerにて第1話から第3話が配信中のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）より、研修医ソン・リーハン役を演じる許豊凡（INI）のコメントが公開された。

本作は、元レディースの脳神経外科医・田上湖音波（橋本環奈）が、病気に苦しむ患者に寄り添いながら、旧態依然とした医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメント。向井理演じる医師・中田啓介に導かれ、湖音波が医師として、人間として成長していく姿を描く。

許が演じるのは、上海から来た研修医のソン・リーハン。自身初となる“月9”出演について、「スケジュールについてマネージャーさんと話していたときに、『え！ そんなにサラッと言うんですか!?』と感じるほど淡々と伝えられたので、とても驚きました」と決定時の心境を回顧。「クランクインしたあたりでようやく『月9に出られるんだ！』という実感が湧いてきました」と喜びを語った。

医療ドラマへの挑戦については、「INIで一緒に活動している尾崎匠海が『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ・フジテレビ系）で研修医役、髙塚大夢が『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』（カンテレ・フジテレビ系）で看護師役でドラマ出演しているので、親近感を覚えていました」とメンバーの活躍に刺激を受けた様子。役作りでは『アンメット』を参考にしたことも明かした。

ソンというキャラクターについては、「チームの中で、スパイスのような役割」と分析。「日本語が理解できずに周囲へ意味を聞くシーンがあるのですが、それが同時に『視聴者の皆さんに向けた難解な用語の説明』にもなっている。違和感なく答えを引き出せるのは、ソンだからこそ」と語り、マルチリンガルである自身の特技を活かしたシーンにも自信を見せた。

また、主演の橋本については「湖音波さんの役にぴったりだなって……あ、でも湖音波さんのように口が悪いわけではないですよ？（笑）」とジョークを交えつつ、「最初から緊張せずに臨めたのは、明るい橋本さんのおかげ」と感謝。指導医役の音尾琢真については「僕にとって『音尾さん』はまさに『お父さん』のような存在」と信頼を寄せている。

許豊凡（ソン・リーハン役）コメント●出演決定時の心境と役作り最初に知ったのが、スケジュールについてマネージャーさんと話していたときだったんです。「え！ そんなにサラッと言うんですか!?」と感じるほど淡々と伝えられたので、とても驚きましたし、うれしかったです（笑）。医療系のドラマは、専門用語もきっと多いだろうから「難しそうだな」と思う反面、挑戦してみたかったジャンルの一つでした。同じ脳神経外科が舞台のドラマなので、『アンメット』を拝見しました。やはり共通することが多いので参考になりましたね。

●ソンの役割と演じる上での意識ソンはチームの中で、スパイスのような役割を果たしていると思うんです。また、母国語の中国語や英語を使うシーンもあるのですが、「（マルチリンガルの）僕だからこそできることがあるんだな」と思いました。ソンはどこか甘えん坊な一面があるんです。演じる際は、わざとらしくない程度にかわいらしく、普段よりも声のトーンを上げるよう意識しています（笑）。

●共演者の印象橋本さんは湖音波さんそのものですね。控え室でも優しいですし、現場を明るくしてくださるし、素直な一面もあって、湖音波さんの役にぴったりだなって……あ、でも湖音波さんのように口が悪いわけではないですよ？（笑）。また、脳神経外科医・大友真一役の音尾琢真さんは、よくアドバイスをしてくださいます。僕にとって「音尾さん」はまさに「お父さん」のような存在です（笑）。

●注目シーンと今後の見どころ看護師・松本佳世役の薄幸（納言）さんとの掛け合いが多いんです。二人で一つの台詞を言ったり、テンポよくボケたりツッコんだり……ソンと松本さんの「コンビ感」は、繰り返しご覧いただきたいポイントですね。第3話までは、まだ医師としての実力が未知数な部分も多かったと思います。物語が進むにつれて、ソンがどう成長するのか。今後、その変化が見えてくるはずなので、期待してほしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）