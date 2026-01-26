『ラブライブ！』シリーズの15周年を記念したトリビュートアルバム『LoveLive! Series 15th Anniversary Tribute Album』が、1月14日に発売された。公式サイトで「豪華な全11組のアーティスト／IP作品が垣根を越えた奇跡のトリビュートアルバムをリリース！」と謳われているこのアルバムからは、2次元アイドルを軸とした「垣根」と向き合う意識がとても強く感じられる。

【画像】過去にはVTuberと「アイドルマスター」のキャラクターが3Dライブで共演した例も

なにせこのアルバムには「生身の姿で活動している人間」としてのアーティストが参加していないのだ。カバー曲を担当しているのは、2次元のキャラクター、ボーカロイド、顔を出していない歌手、そしてVTuberだ。

■他作品のキャラクターたちが歌う『ラブライブ！』

今回のアルバムはジャケットにも描かれているように『アイカツ！』『キミとアイドルプリキュア♪』『THE IDOLM@STER』『BanG Dream！』『ウマ娘 プリティーダービー』などの作品に登場する、アイドル・タレント的に活動しているキャラクターたちが『ラブライブ！』シリーズの名曲の数々をカバーしている。ここで重要なのは、歌唱を担当している声優たちが本人名義ではなく、あくまで「キャラクター」として参加していることだ。

たとえば「THE IDOLM@STER」シリーズに登場するアイドルキャラクターである天海春香、如月千早、星井美希、萩原雪歩、菊地真は、『ラブライブ！』内のユニット・μ'sの楽曲である「KiRa-KiRa Sensation!」をカバーしている。天海春香役の声優は中村繪里子ではあるが、このカバーでは「中村繪里子の歌」ではなく、あくまでも「天海春香が歌っているμ'sの歌」という形式が保たれている。

そのため『ラブライブ！』の楽曲をしっかりリスペクトしつつも、しっかり「『THE IDOLM@STER』作品の世界で歌われている」と感じさせる不思議な生々しさにあふれたカバーになっている。他の楽曲も、それぞれの作品世界に沿ったテイストでアレンジされており、交差しなかったはずのパラレルワールドが『ラブライブ！』の曲で繋がっているかのような構成になっている。

ちなみに2023年のイベント「異次元フェス」で『ラブライブ！』と『THE IDOLM@STER』は歌合戦形式で交わりあっていた。今回のトリビュートアルバムはその延長線上のようにも感じられる、他の作品のキャラクターたちと次元を超えた交流をしているかのような雰囲気でまとまっている。

中でも『らき☆すた』のキャラクターである泉こなた、柊つかさ、柊かがみ、高良みゆきによる『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!』の「キラーキューン☆」のカバーは特にその傾向が顕著だ。『らき☆すた』のオープニング曲「もってけ!セーラーふく」で4人が披露したわちゃわちゃとしたやり取りがそのまま盛り込まれており、『らき☆すた』と『ラブライブ！』の世界をマッシュアップしたかのような、自由奔放な楽しさにあふれている。

泉こなた役の声優・平野綾はXで「今回のトリビュートは「らき☆すたのメンバーが本人で歌う」というディレクションのもと、当時のスタッフさんや製作委員会様監修のなかレコーディングしており、作品の総意で間違いありません」とポストしている。こうした点からも、今回のアルバムでカバーを歌っているのはあくまでもキャラクターである、という点が徹底されているのがわかる。

■2次元に“近い”人間と、キャラクター性を身につけたソフトウェアが並ぶアルバム

そして、このラインナップに歌手のAdoが参加しているバランス感覚が絶妙だ。彼女は間違いなく人間の歌手だが、ほとんど人前に姿を見せたことがなく、基本的にイラストのみでしか登場しない存在。自らを表現するアバター的なイラストがあるがゆえに、歌手の中でも比較的2次元と親和性の高い側に属する存在だろう。最近『ちびまる子ちゃん』でオープニング主題歌を歌った際、彼女自身がアニメの中でキャラクターとしてすんなり登場できていたのが思い出される。

Adoが歌うのは『ラブライブ！』μ'sから西木野真姫、園田海未、絢瀬絵里のトリオシングル曲「soldier game」のカバーだ。3人で歌っていた楽曲をひとりで歌うにあたって、Adoは3人のパートを別表現で歌い分け、キャラクターへの思いをしっかり個別に捧げつつ、自分流のボーカルで表現するこだわりを見せた。

彼女はかつてからグッズを買いに秋葉原に通うほどの『ラブライブ！』の大ファンだったことを明かしている。特に登場キャラクターのひとり、園田海未には並々ならぬ思い入れがあるようで、本作に参加する以前も、彼女の作中楽曲「勇気のReason」をカバーしたこともあるほどだ。

2次元枠に近い人間のアーティストとして参加しているのがAdoだとしたら、2次元枠でありつつも「キャラクターではなく、人間そのものでもない」という、反対に近い立ち位置で参加しているのが初音ミクだ。今回は『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の楽曲「Fly with You!!」をカバーしている。

ボーカロイドはあくまでも「ソフトウェア」なので、「初音ミク」が楽曲に対してなにかしらの感情を持って表現しているわけではない。厳密に突き詰めていけば、今回のカバー楽曲の表現の担い手は「打ち込んでいるコンポーザー」ということになるだろう。しかしこのアルバムでは、歌っているのが「初音ミク」という自律的な存在である、という扱いになっているのが興味深い。初音ミクが「ソフトウェア」から「キャラクター」「バーチャルシンガー」として人格を持ち始めている文化的経緯は、今回のアルバムの公式紹介文でも引用されている。

■VTuberが『ラブライブ！』を歌う意義

彼女たちと並び、“キャラクターでもあり人間でもある中間的な存在”として参加しているのが、VTuberたちだ。これによって、アルバムのカラーはさらに垣根を越え、それでいて表現の幅がうまくグラデーションになっている。今回参加しているVTuberは樋口楓、しぐれうい、V.W.P-Virtual Witch Phenomenon-（花譜、理芽、春猿火、ヰ世界情緒、幸祜）の3組だ。

しぐれういがカバーするのは『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』スリーズブーケの「フォーチュンムービー」。この曲は、公式リリックビデオのイラストをしぐれうい本人が担当した過去がある。跳ねるリズムが魅力のキュートな原曲が、しぐれういのほんわかした味わいの歌声によって、“ふわふわ感”がアップ。ハッピー度高めのカバーになっている。

V.W.Pがカバーした『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』三船栞子の「酸欠」は、もとより情感強めな楽曲だったが、そのエモーショナルさを残しつつ、大胆に自分たちの色に染め上げたテクニカルなアレンジになっている。ひとりのアイドルによって歌われたキャラクターソングを、5人グループで歌っている、というのも注目したいポイント。各々が普段ソロ活動しているときの表現よりも、よりV.W.Pというグループが持つ「物語性の強い世界観」に寄せたテイストで歌われている。

にじさんじの樋口楓は、VTuberとしてデビューした頃から熱心な『ラブライブ！』ファンであることを公言していたひとり。ライブイベントにも足繁く通っていた彼女は、リゼ・ヘルエスタ、竜胆尊らと共にi's（イーリス）というユニットを結成し『ラブライブ!サンシャイン!!』の曲を多数カバーし、動画としてアップしている。

樋口楓は「私にとってすごく大事な曲」として『ラブライブ！サンシャイン!!』Aqoursの「Landing action Yeah!!」を選曲し、歌っている。この作品は、アニメ本編で使われてはいない、「Aqours Next Step! Project」というAqoursのプロジェクト展開のテーマソング。樋口楓いわく「Aqoursが好きな人なら知っている曲」だ。

彼女はこの曲について「その曲のおかげで外に出る楽しさとか、一緒にライブで盛り上がる楽しさとかを教えてもらった」と思い出を語っている。今回のカバーでは原曲の持つポジティブなパワーが強くリスペクトされており、聴いた者に力を与えてくれる楽曲として、樋口楓ボーカル曲の中でもかなりはつらつとしたスタイルで歌っているのが印象的だ。

VTuber文化にあまり触れてこなかった人からすれば、今回のトリビュートアルバムに参加した3組を見て「この人たちはキャラクターとして歌っているの？ 人間として歌っているの？」と首を傾げるかもしれない。この部分に関していえば「どちらでもあるし、どう受け取ってもいい」というのが、VTuberという表現スタイルの懐の深い部分だ。

そもそも今回参加している3組7人のVTuberですら、それぞれ活動スタンスが異なる。自分の匙加減で表現を「人間（アクター自身）」「キャラクター（アバターの世界観）」のどちらかに寄せる、意識的に調節ができるのが、VTuberという存在だ。そんな「表現の自由度」を誇る彼女たちVTuberが今回のアルバムに参加したことで、作品や次元の垣根を越える架け橋として機能しているように感じられた。

■リアルとバーチャルとファンタジーの垣根を越えていく『ラブライブ！』

参加アーティスト・キャラクターたちのラインナップからも分かるように、『ラブライブ！』というコンテンツはこれまでも「垣根」を越えよう、という思想を表現してきている。昨年ソーシャルVRプラットフォーム『VRChat』で行われたイベント『Sanrio Virtual Festival 2025』の舞台では、VR空間上に『ラブライブ！サンシャイン!!』のAqoursのキャラクターたちが登場し、バーチャルライブを披露している。普段の「ラブライブ！」シリーズのライブでは、声優が舞台でパフォーマンスをしているのだが、こちらはキャラクターがそのまま現れて、観客の前に立って歌い、踊った。『Sanrio Virtual Festival』には数多くのVTuberやバーチャルアーティスト、ときには生身のミュージシャンが出演している。そこに、“2次元側の存在”である彼女たちが、アイドルという立場で並んでいたのだ。

垣根を飛び越えることは、新たな客層の交流を生む。今回のトリビュートアルバムに自分の好きな作品のキャラクターがいるから、また好きなVTuberが歌っているから、はじめて『ラブライブ！』楽曲に触れた、というファンもいるだろう。逆に『ラブライブ！』ファンにとっては、自分たちが愛した歌が、異なる世界観のなかで歌われる様子を見られるのは、その曲の魅力を再発見できる機会でもあっただろう。

これだけの規模の、IPや次元すら横断したコラボレーションは、気軽に実現できるものではない。しかし、こうした取り組みを見ると、『ラブライブ！』のキャラクターたちをはじめとした2次元作品、VTuber、アバターで活動する歌手たち、ボーカロイド、そして「人間」が一同に介して同じ場所に並ぶ、全ての垣根を越えた大型ライブフェスへの期待が否応にも高まる。さらにそれが、「現実」と「バーチャル」の両方で開催される可能性すらも、夢見ていい時期に入ったのかもしれない。

（文＝たまごまご）