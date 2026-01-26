ポケモン初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が２月５日、よみうりランドの園内にオープンする。約２・６ヘクタールの広さをいかし、「ポケットモンスター 赤・緑」でもおなじみのカントー地方生息ポケモンを中心とした６００匹超に会えるのが魅力。２６日、内覧会が行われ、一足お先にポケモン大好き記者が約５時間の滞在、総歩数９３８３歩で冒険した様子をリポートする。

グッズやショーが楽しめる「カヤツリタウン」内の「ピカピカパラダイス」付近で休憩していた時のこと。スタッフの方に「ポケモンを触ってみましたか？」と声を掛けられ、驚いた。テーマパークのキャラクターのモニュメントなどは丁寧に扱うべきで、触るなどもってのほかと思っていたからだ。「触っていいんですか？」と、思わず聞き返してしまうほど、新鮮に感じた。

同所では、実際にポケモンを触って、感触の違いを観察できるのも魅力の一つ。担当者からすすめられたフシギバナを触ってみた。背中の花や葉はツルツルしていたが、体はサメ肌のようにザラザラ。個人的に気になったのは、ヒトカゲのしっぽの炎の質感。触ってみると、ツルツルの素材で表現されていた。一匹ずつ肌触りの違いを確かめながら回るのも博士気分を味わえて、楽しめるに違いない。

（Ｃ）２０２６ Ｐｏｋｅｍｏｎ．（Ｃ）１９９５―２０２６Ｎｉｎｔｅｎｄｏ／Ｃｒｅａｔｕｒｅｓ Ｉｎｃ．／ＧＡＭＥ ＦＲＥＡＫ ｉｎｃ． ポケットモンスター・ポケモン・Ｐｏｋｅｍｏｎは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。