『CDTVライブ！ライブ！』次回出演アーティスト＆歌唱曲発表 Hey! Say! JUMP、Snow Man、Number_iら【一覧】
TBS系で2月2日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）の出演アーティスト＆歌唱曲が発表された。
【写真】かまきりダンス再来？佐久間大介らと踊るHANA
Hey! Say! JUMPは、メンバーの伊野尾慧が主演するドラマの主題歌「ハニカミ」をフルサイズでテレビ初披露する。Snow Manは、TBSが中継する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲「STARS」をフルサイズでテレビ初披露するほか、ヒット曲「カリスマックス」も特別バージョンでフルサイズライブとなる。
また、Number_iは、メンバーの平野紫耀がプロデュースした楽曲で、表題曲としてはグループ初のラブソングとなる「3XL」をフルサイズでテレビ初披露。SUPER BEAVERは、最新曲「燦然」をフルサイズでテレビ初歌唱となる。
さらに、ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』のファイナリスト・ふみのはデビュー曲「favorite song」、Dream Amiは大ヒット中のディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」をフルサイズでテレビ初歌唱する。
昨年20周年のアニバーサリーイヤーで盛り上がったAKB48は、久しぶりの“桜ソング”となる「名残り桜」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。こっちのけんとは、新曲「ピクルス」をフルサイズで届ける。
■出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
AKB48「名残り桜」
こっちのけんと「ピクルス」
SUPER BEAVER「燦然」
Snow Man「STARS」「カリスマックス」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
Number_i「3XL」
ふみの「favorite song」
Hey! Say! JUMP「ハニカミ」
