「でんきタイプ」のポケモンが集まったアトラクション「ピカピカパラダイス」＝２６日、ポケパーク カントー

ゲーム「ポケットモンスター」初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」が２月５日、よみうりランド（東京都稲城市）内に開業する。森と街エリアで構成された約２・６ヘクタールのパーク内に、ピカチュウやイーブイといった６００匹余りのポケモンが暮らす世界を再現。２６日に報道公開した。

多摩丘陵の地形を生かした全長約５００メートルの森エリア「ポケモンフォレスト」は、トンネルや草むらに隠れているポケモンを演出。ゲームさながらの冒険気分を味わえる。５歳以上が入場できる。

アトラクションがある街エリア「カヤツリタウン」は、ピカチュウやイーブイをかたどった回転型ライドやメリーゴーラウンドを楽しめる。オリジナルグッズを購入できる土産物店を構え、パレードやショーも展開する。

ＩＰ（知的財産）を管理するポケモン（東京都）やよみうりランドによる合同会社が運営する。入場チケットは３種類。一般的な「トレーナーズパス」は大人７９００円から。この日の内覧会で、大野達也ゼネラルマネジャー（３９）は「訪日客を含めてポケモンファンが集う場所にしたい」と意気込んだ。

開業する２月は、初代ゲーム「ポケットモンスター赤・緑」の発売から３０年周年。施設名は舞台の「カントー地方」にちなむ。