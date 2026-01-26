浜辺美波「元旦から倒れてしまいました」常温放置した食物で食あたり 詳細説明「深夜にお腹空きすぎちゃって…」
【モデルプレス＝2026/01/26】女優の浜辺美波が、26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。元旦から食あたりになったことについて当時の状況を振り返った。
【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン
浜辺はこの日、Snow Man・目黒蓮とともにゲスト出演。「年末年始も忙しかったでしょ？」という質問に、目黒は「ちょっと休めました！家から一歩も出なかったです。あとは海外に行くこともあるので、その荷造りとかしていました」と話した。
一方の浜辺は「私もお休みをいただいて。食あたりして寝ていました」と告白。「8〜10時間常温放置した海老天を…深夜にお腹空きすぎちゃって。友達が食べなかった分2本食べたんですよ。そしたら元旦から倒れてしまいました」と振り返った。
当時の状況について「年越しそばを食べる用に海老天を買ってきてくれてたんですけどお腹いっぱいになっちゃってお蕎麦は食べれないねってなって。でも海老天だけ食べたくなっちゃって」と説明し、ずっと寝込んでいたと話した。くりぃむしちゅー・上田晋也に「今年の目標とかあったりする？」と聞かれると「健康」としみじみ回答していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
◆浜辺美波、食あたりの詳細説明
