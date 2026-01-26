オリンピックの日本代表で下高井郡・野沢温泉村出身の丸山希選手。この週末、女子ワールドカップの個人戦に臨み、金曜日の会見ではオリンピックの金メダル獲得に向けたカギについて語りました。



24日行われたスキージャンプ女子のワールドカップ札幌大会個人第21戦。



野沢温泉村 出身で「北野建設」に所属する27歳丸山希選手の1回目。

130メートルの大ジャンプで「2位」につけます。





続く2回目は126.5メートルと飛距離を伸ばせなかった丸山選手。この時点で「3位」に。最後は、オリンピックで最大のライバルとなるスロベニア代表・20歳のニカ・プレブツ。128メートルを飛んで優勝。丸山選手は合計256.7点で日本人トップの「4位」となりました。一方、25日は悪天候の中での大会に。丸山選手は1回目、「110メートル」と伸びず「12位タイ」に。その後、2回目は中止となり1回目の成績が最終順位となりました。いよいよ２月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピック。スキージャンプ女子の日本代表4人が先週、会見に臨み、丸山選手は初のオリンピックに挑むいまの思いを語りました。丸山希選手「野沢温泉にはたくさんのオリンピック選手がいますし小さい時から憧れ続けた先輩たちとこうして同じオリンピックの舞台に立てるっていうこともワクワクしています」丸山選手が憧れる選手のひとり。「2歳年上」で、4大会連続のオリンピック出場となる高梨 沙羅選手は…。高梨沙羅選手「夏から特に若手の選手の活躍が著しく感じられるようになって。スキージャンプ界全体の底上げにつながっているような感覚ではある」丸山選手は前のシーズンが終わってから「足の裏」のポジションを意識してトレーニングに励んでいて、それが今の好調に繋がっています。丸山希選手「蔵王（大会）が終わって85パーセントくらいできるようになってきたので本番までに100パーセントを目指していきたいなと思います。金メダルを取ることももちろん目標ですけど自分の今のいいジャンプをしてその先に結果がついてきてくれればいいなと思うので自分のパフォーマンスに集中することが結果につながるカギになるかなと思っています」丸山選手のオリンピック初戦は日本時間の２月8日、「女子ノーマルヒル」でその後、混合団体や女子ラージヒルと続きます。