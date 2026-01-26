女優の浜辺美波（25）が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。距離を置きたい人物をぶっちゃけた。

この日はドラマや映画で多数共演のSnow Manの目黒蓮と共にゲスト出演。2人の情報がまとめられた「大辞林」ならぬ「しゃべく林」をもとにトークを繰り広げた。

同番組には何度も出演経験があるものの、いまだに緊張するという浜辺は、過去のしゃべくりメンバーのむちゃぶりを力説。MCのくりぃむしちゅー上田に「ホリケンがちょっと苦手なんでしょ？ぶっちゃけ」と振られると「だってもう、田中泯さんの一発芸とか震えましたもん」と、ネプチューン堀内健が、世界的大物にオリジナルのギャグをやらせた場面を振り返った。

これに目黒も「ここに書いてます」と「しゃべく林」内の「ホリケンさんとは距離を置きたい」と書かれたページを披露。これにスタジオは大爆笑。上田に再度「やっぱ健ちゃんでしょ？」と振られると、力強く「そうですね！」。「しゃべくりじゃなくて俺なの？」と近づく堀内に「席がまだ近いぐらい、もうちょっと離れて」といなし、スタジオを盛り上げた。