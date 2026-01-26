「日本プロ野球名球会SP inハワイ2026」が25日、BS日テレで午後4時から放送され、元ヤクルト監督で名球会理事長を務める古田敦也氏（60）をMC役に立てたスペシャルインタビューが実現。楽天の浅村栄斗内野手（35）が期待している後輩選手を指名した。

中日・大島洋平外野手（40）、巨人・坂本勇人内野手（37）、浅村と名球会入りを果たしている現役レジェンド3人が集結し、古田理事長を進行役に4人で座談会を実施。その最後に「これからのチームを担う期待の若手選手について」という話になった。

最初に聞かれた大島が中日の2024年ドラフト1位左腕・金丸夢斗投手（22）を指名すると、坂本も巨人の2024年ドラフト1位・石塚裕惺内野手（19）を指名。最後に聞かれた浅村が指名したのも楽天の2024年ドラフト1位・宗山塁内野手（22）だった。

「（2025年も）1年目っぽくなくて。物怖じせず。凄いなぁと思いますね。将来、凄い楽しみ」

古田理事長が「彼もそんなに体大きくないからね。迫力がバンバンあるっていうよりは堅実ですよね」と指摘すると、浅村は「丁寧にやる」と説明。

古田理事長が「途中からさ、ショートとかちょっとイキリたくなるやん。こんなこととか」とカッコつけて送球するジェスチャーをして笑いを誘うと、浅村は「そういうタイプではないと思います」とし、「真面目です」と人間性にも太鼓判を押した上で「楽しみです」と改めて期待を口にしていた。