冬に行きたい「茨城県の温泉地」ランキング！ 2位「五浦温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪に包まれた景色を眺めながら過ごす温泉の時間は、非日常を感じさせてくれるぜいたくです。冷えた体をゆっくりと温めながら、季節の情緒を楽しめる場所へ足を運びたくなる人も多いのではないでしょうか。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は1月14〜15日、全国10〜60代の男女250人を対象に「温泉地」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「茨城県の温泉地」を紹介します！
2位：五浦温泉／62票2位は「五浦温泉」でした。北茨城市にある五浦温泉は、太平洋を見渡す断崖の上に温泉宿が点在。海を望む絶景露天風呂が魅力です。岡倉天心ゆかりの地としても知られ、静かな環境で心身を癒やす冬の旅にぴったりです。
回答者からは「冬の海景色を眺めながら温泉に入れるし、あんこう鍋が有名だから」（40代女性／鹿児島県）、「軽くいけるところですね」（30代男性／神奈川県）、「アンコウが有名ですが、温泉も源泉かけ流しの名湯です」（40代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：奥久慈温泉／91票1位は「奥久慈温泉」でした。県北部の大子町に広がる奥久慈温泉郷は、久慈川の自然景観も楽しめる静かな温泉地。特に冬は、袋田の滝の氷瀑を楽しんだ後に入る露天風呂が格別で、秘湯感あふれる魅力があります。
回答者のコメントを見ると「山あいの静かな場所で、冬は特に落ち着いた雰囲気を楽しめそうだと思ったから」（30代男性／富山県）、「奥久慈温泉は、冬の澄んだ空気の中で山深い自然と静けさを満喫でき、温泉で体の芯から温まれる点が魅力」（40代男性／大阪府）、「茨城出身の友だちが人が少なくてゆっくりできて雪景色が綺麗だと言っていました」（20代女性／東京都）といった声がありました。
