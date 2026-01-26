Q.水没したスマホは米びつに入れればいいと聞きました。本当でしょうか？
スマホが水没した際、対処法として「米びつに入れるといい」と聞いたことはありませんか？
本記事では、「米びつに入れる」という対処法は正しいのか、スマホが水没した際どうすればいいかを解説します。
【図解】iPhoneのバッテリー寿命を縮める！ やってはいけないNG行為4選
米びつの使用がNGな理由「水没したスマホは米びつに入れるといい」という情報が出回っている理由は、米に「乾燥剤の代わり」としての役割を期待しているからでしょう。端末内部に入ってしまった細かな水分が乾燥した米に吸着され、それにより乾燥が早まるという原理です。
＝＝＝
iPhoneを米の袋に入れないでください。米の小さな粒子が原因でiPhoneが損傷するおそれがあります。
参照元：iPhoneで液体検出の警告が表示された場合 - Apple サポート (日本)
＝＝＝
推奨されない理由は、細かな異物がiPhone内部に入ってしまう可能性があるためです。微細な米粒の欠片がスマホ内部に入ってしまうことで、むしろ端末にダメージを与える可能性があります。
一方、シリカゲルのような乾燥剤であればOKだと筆者は考えています。スマホ内に異物が入るリスクもなく、効率よく水分を吸い取ってくれると期待できるからです。
ドライヤーや綿棒の利用もNG水没したスマホへの対応として、ほかにもよく勘違いされている不適切な対処法があります。それが「ドライヤー」や「エアダスター」による乾燥や、「綿棒」や「ペーパータオル」による水分の除去です。
これらの方法も、Appleは公式Webサイトにてやらないようにと警告しています。早く乾燥をさせたい気持ちは分かりますが、それによってスマホ本体に余計ダメージを与えてしまっては本末転倒でしょう。
正しい対応の手順最後にAppleが公式サイトにて公表している「水に濡れてしまったときの対応手順」についてご紹介します。
・iPhoneからケーブルやケースを外します。このとき、iPhoneが完全に乾くまでは、ケーブルをつないだり電源を入れたりしてはいけません。
・iPhoneのコネクタ部分を下にして、手のひらに当てるように優しく叩いて、余計な水分を取り出します。
・自然乾燥をさせます。風通しのいいところにiPhoneを放置。24時間ほど放置することが推奨されています。
上記の対応を行い、iPhoneが乾いたことが確認できたら、ケーブルを接続してiPhoneの電源を入れてください。
(文:ばんか（インターネットサービスガイド）)