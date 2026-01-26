人気TikTokerのあみち。さんは1月25日、自身のXを更新。「毎回顔別人に加工される」と告白しました。（サムネイル画像出典：あみち。さん公式Xより）

写真拡大

人気TikTokerのあみち。さんは1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「毎回顔別人に加工される」と告白し、実際に加工された写真を公開しました。

【画像】「毎回顔別人に加工される」

「絶対実物の方がかわいい」

あみち。さんは「ウチせっかく早起きしてモデルさんしたのに、まだ毎回顔別人に加工される」「しかもウチだけ、まじでなんで」と明かし、1枚のスクリーンショット画像を投稿。モデルの伊藤桃々さんがプロデュースするファッションブランド「Cheri mi（シェリミー）」のモデルをあみち。さんが務めた際の写真が写っています。確かに、普段とは違った顔の雰囲気です。

また、あみち。さんはこの投稿に続け「ウチのこと嫌い！？！？！？！？ww」「勘違いしないで欲しいのは、服もバッグもほんまに可愛い、わたしの加工だけなに！？wwって言いたいだけね！」ともつづっています。

ファンからは「めっちゃおもろいwww」「これはガチで誰www」「ブスに加工されることってあるんだ」「何かキャバっぽくなってるなww」「絶対実物の方がかわいい」「顔より手の方がこわい」などの声が寄せられました。

「私じゃない方が良かったですかね？」

6日の投稿でも「モデルさん私じゃない方が良かったですかね？ってくらい加工してくれて神　面白いから載せてみるwww」とつづり、同ブランドのモデルショットを公開していたあみち。さん。ファンからは「ギリあみち笑」「素のあみちがいい」といった反応が寄せられていました。今後、加工は修正されるのか注目したいですね。

(文:堀井 ユウ)