あみち。、「毎回顔別人に加工される」と告白。「ブスに加工されることってあるんだ」「ガチで誰www」
人気TikTokerのあみち。さんは1月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「毎回顔別人に加工される」と告白し、実際に加工された写真を公開しました。
【画像】「毎回顔別人に加工される」
また、あみち。さんはこの投稿に続け「ウチのこと嫌い！？！？！？！？ww」「勘違いしないで欲しいのは、服もバッグもほんまに可愛い、わたしの加工だけなに！？wwって言いたいだけね！」ともつづっています。
ファンからは「めっちゃおもろいwww」「これはガチで誰www」「ブスに加工されることってあるんだ」「何かキャバっぽくなってるなww」「絶対実物の方がかわいい」「顔より手の方がこわい」などの声が寄せられました。
「絶対実物の方がかわいい」あみち。さんは「ウチせっかく早起きしてモデルさんしたのに、まだ毎回顔別人に加工される」「しかもウチだけ、まじでなんで」と明かし、1枚のスクリーンショット画像を投稿。モデルの伊藤桃々さんがプロデュースするファッションブランド「Cheri mi（シェリミー）」のモデルをあみち。さんが務めた際の写真が写っています。確かに、普段とは違った顔の雰囲気です。
「私じゃない方が良かったですかね？」6日の投稿でも「モデルさん私じゃない方が良かったですかね？ってくらい加工してくれて神 面白いから載せてみるwww」とつづり、同ブランドのモデルショットを公開していたあみち。さん。ファンからは「ギリあみち笑」「素のあみちがいい」といった反応が寄せられていました。今後、加工は修正されるのか注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)