「偽物のブタに付き合う時間ねぇですわ」とろサーモン久保田、おデブアイドルに喝！：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）1月24日（土）放送は、新企画「STOP！くぼたキャンペーン」。毒舌キャラで躍進する久保田かずのぶ（とろサーモン）が、毒舌絶叫で悩めるアイドルを救う！？
時代に求められるまま走り続けたはずが、いつしかキャラに食い殺され、本当の自分が飲み込まれていく病――それが「くぼた」。
以前「マジギライ1/5」で毒舌キャラと本当の自分とのギャップに苦しむ本音を吐き出したとろサーモン・久保田。そこで、同じように周りから求められるキャラを演じるうちに本当の自分を見失った人を救う新企画「STOP！くぼたキャンペーン」が始動。
「くぼた」になりかけている3組のアイドルが登場。1人目は、肥満落下系堕天使アイドル「びっくえんじぇる」の最軽量メンバー・生瀬むぎ。彼女の症状は「必死にデブキャラになっている」。
生瀬は、メンバーオーディションで応募条件がBMI25以上のところ、68kgのギリギリ合格だったため、「80kg以下のおデブアイドルは舐めてる」「これ以上太る気ないのに入るな！」とSNSにアンチコメントが。認めてもらえるように、無理矢理ハイカロリーなものを食べる、1日5食生活など努力して77kgまで増量したが、それでもアンチコメントが絶えないという生瀬に…
久保田は「偽物のブタに付き合う時間ねぇですわ」と毒を吐く。元々小食で太れないのに嘘をついておデブアイドルになったことを指摘し「舐めるなよこの現場を」といきなりフルスロットル。たまらず相方・村田秀亮が「『くぼた』が出過ぎてます」とブレーキをかける。
クールダウンした久保田は、子持ちのMC陣に「 “1日5食、もう味もわからんけど胃袋入れて、テレビ出るためやっとりますわ、お父さん”って言ったら、涙流れんですか？」と問いかける。
すると、自分の娘のことを考えた劇団ひとりが「実家に帰って来なさいって言います」と。すかさず久保田は「だったらこいつを辞めさせるべき！」と続けるが、劇団ひとりは「自分の娘じゃないんで」とバッサリ。
アンチコメントについても、何度も炎上してきた久保田は「4万件燃えたことあんのか！」と叫ぶ。中でも一番燃えたのは上沼恵美子との一件で、「海外の山火事くらいずっと燃えてました」と、炎上も桁違い！
「夢を叶えたい」という生瀬に対し、「太ったところにあぐらかいてるんでしょ。痩せることもできないし、おっきいデブにもなれないし、何気に太ったアイドルグループのオーディションがあったから受けたら通りましたでしょ、それはラッキーですよ」と久保田。
続けて「でもここからはラッキーはないからな！腹を決めてここからやらないと中途半端じゃ生きれんですよ」「お前の武器は贅肉じゃないんだよ、言葉持ってこいボケ」と、真っ当なアドバイスを。
そして、次に再会した時「痛風ですわ」と足引きずっていたら「いいじゃん、くぼた病ヤバいよ」と言ってやると約束するが…
劇団ひとりは「それ『くぼた』じゃなくて、痛風だよね」とツッコミを。そんな中、久保田は、最後に処方箋を伝える。
その他、グラビアアイドルの天羽希純の症状は「SNSのエロ投稿がバズって引き返せない」。SNSでストレートなエロ一辺倒になってしまっている天羽に、久保田は全身を使って魂のアドバイスを。
BLACK PRINCESSのメンバーで、3つのアイドルグループを渡り歩いてきた成瀬かのんの症状は、「思ったことを言うと嫌われてしまう」。ファンやメンバーに思ったことを言ってしまい、気づいたら嫌われているという悩みに、久保田は「俺が辞めるかアンタが辞めるか!!」と絶叫バトルへ！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
