週に1度の「もっとホークス」。ホークスの将来を担う今回のドラフト指名選手の歩みや横顔を紹介する「輝け！ 2026shニューフェース」の第4回は、5位の郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝です。高校、大学、社会人と各ステージで成長を遂げてきたスラッガー。そこにはいつも目標となる存在がありました。（取り上げる選手の初出以外は敬称略）

目標とする存在を追い続けた。3人兄弟の末っ子。ともに高校まで野球を続けた長兄優貴とは8歳、次兄智亮とは6歳離れていたため、幼い時から野球は身近にあった。ただ、小学校入学当初は「野球をやりたがらなかった」と母の有美子（58）は振り返る。それでも3年になった頃「野球やろうかな」とぽつり。夢中で白球を追う兄たちの姿が輝いて見えた。母に見守られながら家の前で素振りをするのが日課。1日50本を毎日こなし、160センチまで身長が伸びた6年時は全国大会も経験した。

小学校卒業記念品に書いた将来の夢は今でもはっきりと覚えている。兄を超える選手になる―。

「年も離れていたし、一番うまいと思っていた。プロよりも身近にいるすごい選手だった」。特に優貴は何をやってもかなわない存在だった。そんな兄を追いかけると、中学時代には茨城県選抜に選ばれるほどに成長していた。

高校は同県の強豪明秀学園日立高に進学。同校を指揮する金沢成奉（59）は、青森・光星学院高（現八戸学院光星高）で坂本勇人（巨人）らを育てた。金沢は郄橋の入学当時を「下半身の柔らかさは坂本に匹敵するものがあった。将来、プロに行く素材はあると思った」と振り返る。

それでも郄橋には自信がなかった。周りは硬式のクラブチーム出身選手ばかり。軟式出身の郄橋にとっては「レベルが違い過ぎる」。プロ野球選手はおろか、野球は高校までと考えており「とにかく3年間は頑張ろう」と目標は低かった。

それでもチームメートに負けじと練習に取り組み、徐々に才能が開花。持ち合わせていた下半身の柔らかさに加えて体も出来上がり、2年秋には4番を任されるようになった。

何人ものプロ野球選手を育ててきた金沢が「初めて見た」と驚かされた一打がある。3年春のことだ。春夏合わせて甲子園出場4度の霞ケ浦高（茨城）戦で郄橋が放った打球は、ものすごい快音を響かせる投手直撃の安打となった。投手がしばらく立てないほどの打球に球場は騒然となったという。「あれだけ速い打球はあいつにしか打てない。野球って危ないな、と思わされた」

プロが現実味を帯びてきたのは中大進学後。牧秀悟（DeNA）古賀悠斗（西武）森下翔太（阪神）と毎年大学の先輩たちがプロの道へと進んでいくのを目の当たりにし「プロの世界が身近に感じられるようになった」。目標が明確になり、先輩たちに続こうとより一層野球に打ち込んだ。4年時はドラフト指名漏れも「社会人で行きます」とすぐに前を向き、JR東日本を経て念願の道を切り開いた。

12球団屈指の層の厚さを誇るソフトバンク。レギュラーの座を勝ち取るのは容易ではないが「誰かの目標になる選手になりたい」。常に誰かの背中を追ってきたこれまで。今度は自分を追ってもらうように。新たな挑戦が始まる。（大橋昂平）

郄橋 隆慶（たかはし・たかのり）2001年12月21日生まれ。茨城県古河市出身。西牛谷小3年から「ダックス野球スポーツ少年団」で軟式野球を始める。総和北中を経て、明秀学園日立高では高校通算20本塁打。中大を経てJR東日本に入社すると1年目にU―23（23歳以下）野球日本代表に選出された。186センチ、94キロ。右投げ右打ち。背番号56。