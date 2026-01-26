ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】長崎・佐世保市の車両火災で消防隊出動 本島交差点付近 約… 【続報】長崎・佐世保市の車両火災で消防隊出動 本島交差点付近 約34分後に鎮火（1月26日午後8時50分ごろ発生） 【続報】長崎・佐世保市の車両火災で消防隊出動 本島交差点付近 約34分後に鎮火（1月26日午後8時50分ごろ発生） 2026年1月26日 21時24分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 長崎県佐世保市消防局によると、26日午後8時50分ごろ、同市本島町の本島交差点（本島町）付近で発生した車両火災で消防隊が出動した。同9時24分鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 長崎・時津町で役場職員名乗る不審電話が複数発生 「保険料還付金通知を郵送している」「還付金をどうするのか確認したい」 県警が注意喚起 福岡市城南区の建物火災で消防隊出動 友丘4丁目19番付近（1月26日午後6時26分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, デイサービス, フローリング, 工場, ダイス, 静岡, 住宅, マンション, 徳島, リハビリ