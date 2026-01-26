衝撃的なゴールを決めたヤマル。（C）Getty Images

　バルセロナのラミネ・ヤマルが衝撃のゴールを決めた。

　現地時間１月25日に開催されたラ・リーガ第21節で、首位のバルセロナが最下位オビエドとホームで対戦。３−０で快勝した。
 
　この一戦に先発したヤマルは２−０で迎えた73分、敵陣ペナルティエリア内でダニ・オルモの左からのクロスに反応。ゴールを背にしながらも、左足のジャンピングボレーをゴール左隅に叩き込んでみせた。

　試合を中継した『DAZN』が「完璧なバイシクルシュートを放つヤマル！」と綴り、このアクロバティックな一撃を公開すると、SNS上では「凄すぎて深夜に声出たわ」「規格外」「ヤマルも凄いけど、オルモのクロスもすごい」「うますぎるよ」「言葉を失うレベル」「目の覚めるようなゴラッソ」「別格過ぎる」「スーペルゴラッソ」「やばすぎるだろ」「そんなのできるの！？」「まだ18歳だよね？すご...」といった声が上がっている。

　バルサの10番がその才能を見せつけた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ヤマルが決めた衝撃のゴラッソ！