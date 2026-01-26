本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/26
EUR/USD
1.1680(12.0億ユーロ)
1.1700(5.56億ユーロ)
1.1730(5.37億ユーロ)
1.1750(8.95億ユーロ)
1.1780(15.0億ユーロ)
1.1800(5.50億ユーロ)
USD/JPY
156.00（10.0億ドル）
156.50（6.36億ドル）
GBP/USD
1.3380（5.85億ポンド）
ユーロドルは1.1800超の水準での主要設定みられず、ドル円は156.00に大規模設定もかなり水準離れる、ポンドドルは1.3380と下方に離れた設定のみ
