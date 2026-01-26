本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



1/26



EUR/USD

1.1680(12.0億ユーロ)

1.1700(5.56億ユーロ)

1.1730(5.37億ユーロ)

1.1750(8.95億ユーロ)

1.1780(15.0億ユーロ)

1.1800(5.50億ユーロ)



USD/JPY

156.00（10.0億ドル）

156.50（6.36億ドル）





GBP/USD

1.3380（5.85億ポンド）





ユーロドルは1.1800超の水準での主要設定みられず、ドル円は156.00に大規模設定もかなり水準離れる、ポンドドルは1.3380と下方に離れた設定のみ

