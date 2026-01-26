テレビ東京、テレビ大阪などで放送中のアニメ「ガングリオン」のイベント「悪の組織『「株式会社ガングリオン』会社説明会＆イッキ見上映作戦」が25日、東京・YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで行われた。主人公・磯辺健司役の上田燿司、磯辺の妻・節子役の古賀葵、屋台のオヤジ役の板尾創路ら豪華キャストが一堂に集結。これまでの放送を“イッキ見”しつつ、作品の魅力を語り合った。

世界征服をもくろむ「株式会社ガングリオン」のサラリーマン戦闘員・磯辺が主人公のお仕事アニメ。“イッキ見”パートでは、これまでに放送されたエピソードと放送前の最新話を鑑賞。上映後、上田が「一気に見ると物語の流れがつかめていいですね。（アニメの絵が）素晴らしい。屋台のシーンの描き込みがすごい！」と絶賛すると、板尾は「おでんの具にくじらの皮もあったんじゃないか」と言及。上田と大盛り上がりするなか、MC を務める天津飯大郎から「くじらの話になってる！」と注意が入った。

イベントでは株式会社ガングリオンの会社説明や人気キャラクターの紹介など、アニメの魅力を深掘り。上田は「今日はたくさんの方と一緒に観られたことで、直にリアクションを感じ取れたいい時間でございました。『ガングリオン』は、このあとの展開も注目ですし、芸人さん界からも声優界からも大物が出てまいります。ご期待ください！」と締めくくった。