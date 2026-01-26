歌手で女優のはいだしょうこ（46）が26日、自身のインスタグラムを更新。元「うたのおにいさん」で昨年末に死去した歌手、俳優の関沢圭司さんを追悼した。

はいだは関沢さんとの2ショットを投稿し「昨年12月に、『関沢圭司さん』が旅立ちました。何からお話ししたらいらいのか、どうお伝えするべきなのか、言葉が見つからないというのが、今の私の本当の気持ちです」と率直な胸中を吐露。

「わたしが、NHK「おかあさんといっしょ」を卒業して、OBのファミリーコンサートツアーでご一緒になり、15年以上、毎年コンサートツアーで一緒のステージに立ち、プライベートでごはんに行ったり、たくさんの想い出がありすぎるから」「ただただ、いまもかなしくて、つらくて、さみしくて、会いたくて圭司お兄さんを思い出さない日はありません」と悲しみを記した。

関沢さんの人柄について「私にとってのお兄ちゃん的存在。圭司お兄さんのことを悪く言う人は、ひとりもいなかった。尊敬できることがいっぱいあった」と伝え、「ギリギリまでプロとして舞台に立つ姿をそばで見れて、ご一緒できたこと、最後の最後に、圭司お兄さんにお別れできたこと。わたしの心には、ずっと圭司お兄さんが生きています」「圭司お兄さん、たくさんたくさん、ありがとうございました」と追悼した。