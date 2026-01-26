【別れ】カピバラ「ゆうじろう」死ぬ 献花台が設けられ別れ惜しむ人たち ゆず湯に入る姿が冬の風物詩だった《新潟》
新潟市動物ふれあいセンターで飼育されていたカピバラの「ゆうじろう」が24日、死にました。ゆず湯につかる姿が冬の風物詩となっていたゆうじろう。訪れた人は別れを惜しんでいました。
新潟市動物ふれあいセンターで飼育されていたカピバラの「ゆうじろう」。24日早朝、飼育員が死んでいるのをみつけました。
12歳8か月…死因は老衰でした。
ゆうじろうの部屋の前には献花台が置かれ、別れを惜しむ人たちの姿がありました。
「ゆっくりしている姿を見て自分も癒されたりしてたのでその思い出が強いです。お疲れさまとありがとうという言葉をかけてあげたいです」
人間でいうと90歳ほどだったというゆうじろう。
毎年12月の冬至の時期にはゆず湯に浸かる姿が冬の風物詩となっていました。
こども
「そこで寝てたり休んだりしてた」
白井 佑センター長
「本当に当センターのアイドルでございました。よくここまで元気で頑張ってくれてありがとうという気持ちでいっぱいです」
お風呂に浸かる愛らしい姿で癒しをくれたゆうじろう…多くの人が別れを惜しんでいました。