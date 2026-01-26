U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表GK小林将天(FC東京)の今大会振り返りと、今後の目標「出られなかった悔しさのほうが大きい大会になった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
GK小林将天(FC東京)はグループリーグ第3節・カタール戦に出場し、クリーンシート達成に貢献。今大会合計1失点の堅守を築いた一人として、大きな役割を果たした。またチームのムードメーカーとして、分け隔てなく選手とコミュニケーションを取る姿も目立った。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─アジア制覇をした感想は?
「優勝できて嬉しい気持ちもあるけど、試合になかなか出られなかった悔しさのほうが大きい大会になった」
─収穫と課題は。
「ああいう国際大会での緊張感がすごい試合を肌で感じられたことは、自分の今後に生かしていきたい。試合に出ていないときの立ち振る舞いは、さらにもう一段階レベルアップできる」
─これから何を成長させていきたいか。
「存在感ですかね」
─今年一年の目標は。
「アグレッシブな年にしたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
GK小林将天(FC東京)はグループリーグ第3節・カタール戦に出場し、クリーンシート達成に貢献。今大会合計1失点の堅守を築いた一人として、大きな役割を果たした。またチームのムードメーカーとして、分け隔てなく選手とコミュニケーションを取る姿も目立った。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
「優勝できて嬉しい気持ちもあるけど、試合になかなか出られなかった悔しさのほうが大きい大会になった」
─収穫と課題は。
「ああいう国際大会での緊張感がすごい試合を肌で感じられたことは、自分の今後に生かしていきたい。試合に出ていないときの立ち振る舞いは、さらにもう一段階レベルアップできる」
─これから何を成長させていきたいか。
「存在感ですかね」
─今年一年の目標は。
「アグレッシブな年にしたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)