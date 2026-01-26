マンC&アーセナルを連破も…マンUレジェンドが辛口批評「キャリックが優勝をもたらすとは思えない」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるロイ・キーン氏は、マイケル・キャリック監督よりも「偉大で優れた監督が必要だ」と考えているようだ。英『スカイスポーツ』が伝えた。
マンチェスター・Uは今月5日にルベン・アモリム監督を解任し、ダレン・フレッチャー暫定監督を経て、13日にキャリック氏が今季終了まで指揮を執ることを正式に発表した。
新体制初陣となったマンチェスター・Cとのマンチェスター・ダービーではFWブライアン・ムベウモとDFパトリック・ドルグの得点で2-0の完封勝利。続くアーセナル戦ではムベウモ&ドルグの2戦連発に加えてFWマテウス・クーニャにも得点が生まれ、3-2の勝利を収めて2連勝を飾った。
今季のプレミアリーグをけん引する首位アーセナル、2位マンチェスター・Cを下しての2連勝。チームは4位に浮上したものの、クラブOBのキーン氏は「素晴らしい試合運びだったが、2試合勝つことは誰にでもできる」とアーセナル戦後に語ると、キャリック暫定監督の手腕に対して疑問を呈した。
「もし、ユナイテッドがシーズン終了まで全勝したとしても、私は彼に監督職を与えないだろう。彼が適任だと確信できないからだ。絶対にあり得ない。クラブにはより偉大で優れた監督が必要だ。クラブ規模と今後数年間で直面する課題を考えると、リーグ優勝をもたらすことができると感じられる監督が必要なんだ」
そして、「マイケル・キャリックがユナイテッドをリーグ優勝に導けると信じていいのだろうか? 私は不十分だと感じるし、彼がリーグ優勝をもたらす人物だとは思えない」と続けている。
