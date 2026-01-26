ザルツブルクMF川村拓夢、膝の手術で再び長期離脱と現地紙報道「不運に見舞われ続けている」
ザルツブルクに所属するMF川村拓夢が膝の手術を受け、長期離脱する見込みのようだ。オーストリア『Kronen Zeitung』が伝えた。
1999年8月28日生まれの26歳は24-25シーズンに広島からザルツブルクに加入。しかし、プレシーズンキャンプ中に左膝を負傷すると、左膝内側靭帯の断裂と診断されて離脱を余儀なくされた。
24年12月に復帰を果たして新天地デビューを飾ったものの、25年2月に右鎖骨の骨折で再び離脱。5月に復帰するも、6月に膝の負傷でまたもや戦線を離れることとなった。10月には復帰間近との報道もあったが、『Kronen Zeitung』によると、川村は膝の手術を受けて長期離脱の見込みだという。
「24年からザルツブルクに所属するこの日本人選手は、同クラブでわずか8試合しか出場していない。そして、すぐに、その数を増やすこともできないだろう。26歳の川村は最近、膝の手術を受けたばかりだ」
そして、負傷が重なっていることもあり、「不運に見舞われ続けている。いつピッチに復帰できるかは依然として不透明だ」と伝えられている。
