福岡新社長に西野努氏が就任…昨季は横浜FMスポーティングダイレクター
アビスパ福岡は26日、同日開催の臨時株主総会において新たな役員の選任を決定し、臨時取締役会において役員人事を決定。代表取締役社長には、昨季まで横浜FMスポーティングダイレクターを務めていた西野努氏が就任する。
今月5日にクラブは金明輝監督との契約解消、そして、14日にはコンプライアンス違反として3つの事案が確認されたことを発表。今回の件は特定の個人だけの問題ではなく、クラブ側の管理監督体制にも重大な課題があったとし、結城耕造代表取締役社長ら3人の取締役が辞任する他、管理監督責任を明確化する処分が発表されていた。
クラブは「新体制において、コンプライアンス、ガバナンスを最重要課題として取り組むとともに、J1上位を目指したクラブ、経営体制の強化にこれまで以上に取り組んでまいります」とコメント。
新社長に就任する西野氏は現役時代は浦和でプレーし、現役引退後は浦和の強化部スカウト担当やテクニカルダイレクターなどを歴任。昨季は横浜FMのスポーティングダイレクターを務めていたが、昨年10月に25年シーズン限りでの契約満了が発表されていた。
