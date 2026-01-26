「男がいるなんて聞いてない」友達の恋人でも同席NG⁉ 妻を縛る夫の異常な嫉妬とは【心理カウンセラーに聞く】
パートナーからの嫉妬は、時には深い愛情を感じる瞬間かもしれません。
しかし、それが支配欲からくるものだとしたら、本当の幸せは訪れるのでしょうか？
話題のコミックエッセイ『うずら男 モラハラかまって夫が人間をやめるまで』は、ふたりの男の子を育てる主人公・あすかと、妻に執着しすぎる夫・和史（かずふみ）の夫婦関係が描かれたお話です。
■【ストーリー】
夫の不器用で純粋な性格に惹かれ、短い交際期間を経て結婚したあすか。少し空気が読めないところがあるものの「この人なら私のことをずっと愛してくれる」と安心感を抱いていました。そんなある日、あすかは自宅に友人を招き、夫を紹介することに。しかし、いざ友人が来ると夫は口を開かず、不愛想な態度を取ります。夫の態度に困惑したあすかは、その理由を聞いてみますが…。友人が会いに来たことをきっかけに、結婚前は気づかなかった夫の本性が見え始めるのでした。
■友人に不愛想だった理由は…男性がいたから？
友人が帰った後、夫に不愛想だった理由を尋ねると「男がいるなんて聞いてない」と怒っている様子。男性は友人A子の恋人で、あすかには何もやましいことはありません。夫が嫉妬していると知ったあすかは思わず笑ってしまいますが、夫は「何笑ってんの？」と冷たい態度で怒りをぶつけてきます。夫に責められ、とっさに謝ってしまったあすか。そして「ボクが嫌だって思うことは絶対にしないで」と言葉をかけられるのでした。
■本当に愛されている？嫉妬深い夫と妻の心理とは？心理カウンセラー・白目さんに聞いてみた！
妻が友人男性を自宅にへ招いたことに過剰に嫉妬する夫。妻に対し、どこか支配的な言葉をかける夫と、それを受け入れようとする妻の心理とは…？
漫画を読んで気になった素朴な疑問について、心理カウンセラー・白目みさえさんにお話を伺いました。白目さんは、精神科に勤務する傍ら、母親の日常をテーマにした『子育てしたら白目になりました』などを描く、人気コミックエッセイストとしても知られています。
──マンガに出てくる夫のセリフ「ボクが嫌だと思うことは絶対にしないで」「ずっといい奥さんでいてね」という言葉は、どんな心理から出てくるのでしょうか？一見「愛されている」と感じる言葉でも、支配やコントロールの始まりになることがあるのでしょうか？
白目さん：「ボクが嫌だと思うことはしないで」「ずっといい奥さんでいてね」という言葉の背景には、“条件付きの愛”があります。これは「どんなあなたでも見捨てないし愛しているよ」という無条件の愛とは対極にある「私の望む通りのあなたしか受け入れません」という態度のことです。
子どもは親の態度から“愛”を学びます。親の言うことを聞き、相手の顔色をうかがうことこそが愛だと学んでしまうと、大人になってからも、同じように相手に自分の顔色をうかがわせることで“愛そう”としてしまいます。本人にとっては、それが全力の「愛している」なのです。
──妻は「愛されてるの…よね」と自分に言い聞かせるようにて納得しようとしていますが、こうした“自己説得”が始まる関係は、すでに危険信号と言えるのでしょうか？「愛されている」と「支配されている」を混同してしまう心理には、どんな背景がありますか？
白目さん：妻が「愛されてるのよね」と自分に言い聞かせるのは、心の中で鳴っている警戒アラートを無視した危うい行動です。ただし「これは愛じゃないのでは？」と疑えないのは、相手が本気で「これは愛だ」と信じている気持ちに共感してしまうから。共感力が高く、相手を理解しようとする人ほど、“支配＝愛”の構図から抜け出せなくなっていくのではないでしょうか。
■本当に愛されているというのは「無条件の愛」
夫の過剰な嫉妬心は、妻をコントロールしたいという欲求からくるものでした。一見「愛されている」と思う言葉でも、それは「自分の望み通りにしなければ受け入れない」という条件付きの愛かもしれません。本当に必要なのは「どんなあなたでも愛している」という無条件の愛です。
また、夫からの支配的な言動を「愛されているから」と言い聞かせるのは、危うい行動だと白目さんは教えてくれました。心が出している警戒アラートを無視せず、自分の本当の気持ちと向き合うことが大切でしょう。
【白目みさえさんプロフィール】
臨床心理士・公認心理師。心理カウンセラーとして精神科に勤務。漫画家としても活動。近著「子育てしたら白目になりました」が好評
