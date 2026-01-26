【レポート】Snow Man渡辺翔太、イタリアのラグジュアリーブランド「TOD’S」のアンバサダーに就任

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

渡辺翔太（Snow Man）が、イタリアのラグジュアリーブランド「TOD’S」のアンバサダーに就任。1月26日にアンバサダー就任記者会見が行われた。

■渡辺翔太「自分自身も身の引き締まる思いです」

記者会見で渡辺はトッズ･ジャパン株式会社 代表取締役社長 ジュゼッペ･カヴァッロとともにブランド アンバサダー就任の任命証にサインをし、日本人男性初の快挙となるトッズ ブランド アンバサダーに就任。

渡辺は今回の就任に関して「まず、ブランド アンバサダーに就任できましたことを本当に嬉しく思います。さらに日本人男性史上初ということも大変嬉しく、自分自身も身の引き締まる思いです。これからよりトッズを勉強して皆さんに魅力を伝えていけるような、アンバサダーにふさわしい人間に成長できるように精進したいなと思っています」とコメント。

また、今後アンバサダーとして「自分自身も勉強しながら、この称号をいただいたという責任を持って、トッズの魅力を発信していく存在になれたらいいなと改めて思っています」と語った。

トッズのコレクションを身にまとった渡辺は「パシュミーという愛称で親しまれているこのトッズのレザージャケットがお気に入りです。 やっぱり革の質がすごく気に入っていて、本当に上品で、なおかつレザージャケットなのにすごく軽いんですよ。それも日常に溶け込むっていう部分に通ずるというか、そういった部分も、やっぱり着てみてわかる良さですね。あと、トッズといえば、このドライビングシューズも履き心地抜群ですね。本当に歩いていても疲れないですし、どこまでも歩いていけそうなので、次機会があったらこのドライビングシューズを履いて、ミラノまで歩いていこうかなと思っています（笑）」とお気に入りポイントを話した。

さらに、就任発表の映像とビジュアルも公開され、撮影時のエピソードを問われると「洗練された空間での撮影だったので、僕自身もこの撮影で本当に刺激をいただきました。」とコメントした。

最後にブランドのファンやご自身のファンに向けてひと言メッセージを求められると「僕を選んでよかったなと思ってもらえるような、魅力を伝えていけるような大きい存在になりたいですし、トッズの上品さに負けないくらい自分もより大人な男として成長して、トッズと共にお互いの魅力を発信していければいいなと思います」と語った。

就任発表映像およびビジュアルは、トッズ公式サイトや公式SNSにて公開中。

■渡辺翔太 Q＆A

Q：本日よりアンバサダー就任となりました。日本人男性では初めてのトッズ ブランド アンバサダー就任ですが、今のお気持ちを聞かせていただけますか？

渡辺：まず、ブランドアンバサダーに就任できましたことを本当に嬉しく思います。さらに日本人男性史上初ということも大変嬉しく、自分自身も身の引き締まる思いです。これからよりトッズを勉強して皆さんに魅力を伝えていけるような、アンバサダーにふさわしい人間に成長できるように精進したいなと思っています。

Q：今回、渡辺翔太さんの上品でクリーンな佇まいと自然体のエレガンスは、トッズの大切にするタイムレスで洗練された美意識と高い親和性があり、常に努力を重ねる姿勢や誠実な人柄は、品質やクラフツマンシップを重視するトッズの価値観と共鳴しています。また、渡辺さんは若年層から大人世代まで幅広いファンを持ち、同様に幅広い方に親しんでほしいブランドの方向性と合致するという理由でトッズ ブランド アンバサダーに起用となりましたが、それを受けていかがですか？

渡辺：すごいハードルが高いなというのと同時に、今上品でクリーンというキーワードが出てきたときに、若干笑い声みたいなのがありましたが、記者の皆さんと僕の中でちょっと相違があるのかな(笑)。こういう会見はちょっと恥ずかしくて、なんか茶目っ気じみたことを言ってしまうのすが、今日は大事な日なので、いつもより真面目にこのブランドの世界観にふさわしい男として、話したいと思います。今、おっしゃっていただいたみたいに、何かやる上で自分の欲求をどんどん満たしていくというよりは、仕事とかに対して、自分の目の前に訪れたものに一個一個、誠実に向き合っていくという姿勢を持って活動している自覚があるので、トッズさんのモノづくりの考え方や思考だったり、僕が仕事をする上での考え方みたいなものが、すごくマッチしていると伺っています。 職人気質といってもらえているということは、自分に自信を持って、そういった活動をこの感覚のまま続けて良いのかなと思い、非常に嬉しいことですね。

Q：ブランド アンバサダーとして今後トッズとどのような取り組み・活動がしてみたいですか？

渡辺：2025年の後半ぐらいから、初めてトッズとのご縁が生まれ、そして今日を迎えるまでの間、もっともっと勉強していかないといけないなと思う部分がたくさんあります。今後やりたいこととしては、自分自身も勉強しながら、そしてまたミラノにもお邪魔できたりすると、日本とは違った刺激をいただけるのではないかと思います。とにかくこの称号をいただいたという責任を持って、トッズの魅力を発信していく存在になれたら良いなと改めて思っています。

Q：本日もトッズのアイテムでコーディネートしていただいておりますが、ポイントを教えていただけますか？

渡辺：パシュミーという愛称で親しまれているこのトッズのレザージャケットがお気に入りです。 やっぱり革の質がすごく気に入っていて、本当に上品で、なおかつレザージャケットなのにすごく軽いんですよ。それも日常に溶け込むっていう部分に通ずるというか、そういった部分も、やっぱり着てみてわかる良さですね。あとトッズといえば、このドライビングシューズも履き心地抜群ですね。本当に歩いていても疲れないですし、どこまでも歩いていけそうなので、次機会があったらこのドライビングシューズを履いて、

ミラノまで歩いていこうかなと思ってます（笑）。

Q：今回就任にあたり、就任発表映像およびキービジュアルの撮影をされ、本日より公開となります。とても素敵なお写真ですが、撮影エピソードを教えてください。

渡辺：撮影一つでさえも丁寧さというか、一つ一つトッズのものたちが綺麗に美しく見えるかというところに、ちゃんと目を向けながら、僕への配慮もたくさんしていただいて、本当に視野が広く、すごく洗練された空間での撮影で、僕自身も本当に刺激をいただ

きました。（実際に写真を見て）自分でもすごく似合っていて、トッズとの空気感というか、色味も我ながら相性抜群だなと感じています。

Q：渡辺さんは、昨年9月のファッションウィークには、トッズのショーをご覧になったとのことですが、ここでミラノでのオフショットをいくつか、お披露目いただきます。お写真のエピソードを聞かせていただけますか？

渡辺：ミラノにお邪魔できることって、中々ない機会でハードルの高い場所だと思うので、ミラノに行けたっていうので、舞い上がってミラノ大聖堂のドゥオーモで写真を撮りました。写真を撮るには一番キャッチーなエリアなので、本当にミーハーっぽい写真というか、わかりやすく俺ミラノに来たぞっていう証拠を残すために。やっぱりドゥオーモの前で写真を撮るっていうのが一番分かりやすくて良いのかなと思って、表情はかっこつけてますけど、少しこう浮き足立ってる感じですかね。もう一枚は、僕はSnow Manというグループに所属していまして、メンバーのラウールがモデル業もやられていて、ラウールがモデル事務所のはがきを持ってライムに乗って颯爽と走っている写真が出回って、すっごくバズっていたので、同じ自転車に乗って写真を撮ろうと思いました。自分のSNSのどこかのプラットフォームで公開できたらいいなと思っていたのですが、あまりにこれもちょっと浮かれているなと。このトッズを身に纏ってライムに乗って、歯もむき出しで楽しそうにしているところは若干ギャップがあったので、伏せてた写真なんですけど、こういった機会をいただけたということで、ちょっと茶目っ気じみた写真お見せしようかなと思いました。ラウールの真似をしている渡辺ということで。メディアの力を借りてバズったら良いなと思います。

Q：ショーへのご参加からトッズとのお付き合いが始まりましたが、ブランドのどのようなところがお好きですか？

渡辺：僕は、シンプルこそ至高だと思っていて、足し算はやりすいかもしれないけど、やっぱり引き算をするのがすごく難しいことだと思っています。トッズはシンプルなアイテムが多いと思うのですが、質だったり、上品さが本当に魅力的だなと感じているのと、遠い存在なのかと思いつつも、纏うと日常とかライフスタイルに溶け込むという、色んな可能性を持っているというか。僕の好みにもぴったりですし、シンプルだけど美しい男でありたいな。

Q：トッズのお気に入りのアイテムはありますか？

渡辺：ミニバッグですね。スマートフォンだったりリップクリームを入れています。基本荷物が少ない方なのでサイズ感がぴったりで、毎日のように肩から下げています。レザーの風合いも上品ですし、質がとてもいいので、使えば使うほど一緒に過ごした日々が

形となって、革の風合いをすごく楽しめますし、魅力的かなと思いますね。

Q：1月もあと少しで終わりますが、今年の目標を教えていただけますか？

渡辺：Snow Manは5周年を終えて五大ドームツアーで東京、大阪、名古屋に関しては4日間やらせていただいて、約78万人の方を動員することができたのですが、それだけやってもライブを見れない方がたくさんいらっしゃるので、何か新しい大きな目標を作るっていうことも大事なんですけど、目の前のことも大事というか。そう考えるとライブの公演数などを増やして、ライブ動員数目指せ100万人とか、具体的な部分で言うとそういったことですかね。長期間ライブをやることで、改めてライブが一番楽しい時間だと思ったので、そういった時間が増えると嬉しいなと思います。

Q：また、まもなくバレンタインの季節ですが、海外ではバレンタインは、ご家族や友人など、大切な人とプレゼントを贈りあうイベントです。渡辺さんが、バレンタインデーに大切な方にプレゼントしたいアイテムを教えていただけますか？

渡辺：Snow Manのメンバーに、トッズの良さを共有してもらうために革製品とかが良いのかなと思います。どこまでいっても我々男集団なので、みんな革とかそういうものに弱いんですよ。でも全員分と考えるとなかなかな出費になりそうなので、1人上げるとしたら阿部（亮平）ちゃんかな。僕とお揃いのトッズのカバンを身に着けてほしいです。

Q：最後にブランドの顧客やファンに向けて一言メッセージをいただけますか？

渡辺：改めまして、いろいろ茶目っ気じみたことも言ってしまいましたが、僕を選んでよかったなと思ってもらえるような魅力を伝えていけるような大きい存在になりたいですし、トッズの上品さに負けないくらい自分もより大人な男として成長して、トッズと共にお互いの魅力を発信していければいいなと思います。これからも引き続きよろしくお願いいたします。

(C)トッズ

■関連リンク

TOD’S OFFICIAL SITE

https://www.tods.com/jp-ja/home/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

■【画像】トッズのコレクションを着用した渡辺翔太のルック写真