SixTONES¤¬¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢ー¥¹¥«¥éー¤ÎÅß¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¡ª¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¼ÁÌä¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ³¡¹¤È²óÅú½¸¤Þ¤ë
¢£É½»²Æ»±Ø¤Ë¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì
»¨»ïCanCam¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ëCanCam3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Î±ØÅ½¤ê¹¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÅê¤²¤«¤±¤Ê¤É①～②
¤³¤Î¹¹ð¤Ï¡¢1·î26Æü¤«¤é2·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÉ½»²Æ»±Ø¤ÎÎ×»þ½¸ÃæÅ½¤ê¥Ò¥ë¥º¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë·Ç¼¨¡£
¿å¿§¤äÃã¿§¡¢¥«ー¥¤È½À¤é¤«¤¤¿§Ì£¤Î¥¢ー¥¹¥«¥éー¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÅßÉþ¥ë¥Ã¥¯¤ÎSixTONES6¿Í¤¬¡¢¸ª¤òÁÈ¤ß¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¥°¥Ã¤È¤¤¿¶Ê¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ê¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ë¡Ö·ë¶É¡¢SixTONES¤Î²¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¡©¡×¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤¿¼ÁÌä¤¬6¿ÍÊ¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²óÅú¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£