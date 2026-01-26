次回（2025年2月2日）のまる見えは・・ぶっ飛んでいる人が大集合！やりすぎかよSP
2月2日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
ぶっ飛んでいる人が大集合！やりすぎかよSP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト：
菊地亜美
三四郎
鈴木浩介
浜辺美波
八代英輝（50音順 敬称略）
エージェント：スチュアート・オー（オセアニア）、マリ・ニヘイ（フィリピン）
☆オジサンすぎる小学生
フィリピンのルソン島に暮らす男性が、40歳になって小学校に入学。幼い頃、家が貧しくて小学校に通えずに読み書きができないせいで、長年雇い主から搾取されていました。炭焼き職人としての仕事も家庭も大変な中、問題が次々と起こります。果たして、彼は学業を続け、無事に卒業することができるのでしょうか？
☆美しすぎる○○&美しすぎる○○
「アメリカ、ジョージア州の昼下がりの銀行に現れたサングラスをかけたモデルみたいな美女２人組！？」 「韓国の大統領よりも注目された女性！？」
美しすぎる○○として世間を騒がせた女性たちが起こしたトンデモ事件をご紹介します。
☆やりすぎな動物救出番組 オペレイティブズ
ニュージーランド出身のリーダーを中心に元海兵隊員や元特殊部隊員が集まった最強動物保護チームに密着！しかし、動物が好きすぎるあまり犯罪行為をしてしまいます。今回の救出は一体どうなってしまうのか！？
その他、世界中から集めたちょっと笑えるやりすぎな人たちや、やりすぎなところまでかわいい動物などの映像をドドっとご紹介します。お楽しみに！