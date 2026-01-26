Snow Man目黒蓮、幼少期から好きな番組「観るのをやめました」意外な理由にスタジオツッコミ
【モデルプレス＝2026/01/26】Snow Manの目黒蓮が、26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。好きなバラエティ番組を観なくなった理由を明かした。
【写真】スノ目黒蓮 好きだった番組にゲスト出演
女優の浜辺美波とともに出演し、ゲストの知られざるディープな情報が載った「しゃべく林」で2人を深掘りした。目黒の情報として「イッテQとしゃべくり007は子供の頃好きだった」と同局系「世界の果てまでイッテQ！」と「しゃべくり007」が好きな番組だったと告白。しかし「※イッテQは今も好き」という記載があったことから、くりぃむしちゅー・有田哲平から「『しゃべくり』は？」と追及された。
目黒は「大人になって、こういう職業をやらせてもらってから『しゃべくり』を観ると自分がここに出る可能性があって怖いかもなって思ったんですよね」と自分が出演することへの不安を吐露。「どうやって自分は面白く立ち回ることができるんだろうと悩みだしてきちゃったんですよ。そこから観るのをやめました」と笑いをこぼし「やめるなよ！」とツッコまれていた。なお番組では、目黒が初ゴールデントークバラエティ出演を果たした6年前の「しゃべくり007」（SixTONES・Snow Manで出演）当時の内容も放送していた。（modelpress編集部）
◆目黒蓮、好きな2つの番組明かす 観るのをやめた理由は？
