短いけど、程よく女っぽくてイイ！【40・50代】にドンピシャ♡「大人のショートボブ」

思い切って短くカットしたいけれど、少年のように見えたり、スポーティになりすぎたりしないか心配……。40・50代が、女性らしい品を意識しつつ髪を短くするなら、そんな不安を解消してくれるショートボブを選ぶことをおすすめします。軽すぎずまとまりやすいけれど、ショートならではの爽やかさやスッキリ感も十分。今回は、@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、40・50代が参考にしてほしいショートボブをピックアップします。

毛先スッキリ、後頭部ふんわり

ふんわりとした後頭部に対し、毛先の軽やかさが印象的なショートボブ。トップに長さを残しても、首まわりがスッキリしているため、爽やかに見せられるはず。襟足をタイトに寄せることで、くびれがついてメリハリも感じられます。マフラーや首まわりにボリュームのあるアウターが手放せない冬のおしゃれとの、バランスも取りやすそう。

グレージュでふんわり感アップ

エアリーな質感のショートボブを選ぶなら、カラーにもこだわってみて。相性が良いのは、透明感のあるグレージュ。知的なグレーと柔らかいベージュのいいとこ取りが叶い、色の効果でふんわり感がさらにアップしそう。さらにハイライトを加えているため、陰影が生まれ、立体的に見えやすいのもメリット。ナチュラルな白髪ぼかしとしても期待できます。

毛束でエフォートレスにこなれ見え

髪の表面に束感をつけたスタイリングは、ショートボブの軽やかさが強調され、こなれた雰囲気を目指せそう。動きが出ることで、顔まわりの単調な印象やボリュームのなさといった悩みにも、アプローチできるかも。フェイスラインに沿うように長めにカットしたサイドの髪で、ゆるみが気になり始めた頬まわりをカバーすると◎

小顔見えを目指せる前下がりショートボブ

襟足から顔まわりへ向けて徐々に長くなる、前下がりのショートボブ。首をスラリと長く見せつつ、女性らしさを引き立てる曲線的な毛流れも演出できます。長めのサイドバングにより縦のラインが強調され、フェイスラインをほっそり見せたい人にピッタリ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S