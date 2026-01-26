なにわ男子・長尾謙杜、“年男”としての決意「かっこよく馬に乗れるよう努力したい」
俳優の長尾謙杜（なにわ男子）が26日、都内で行われた時代劇映画『木挽町のあだ討ち』（2月27日公開）完成披露舞台あいさつに登壇。今年、成し遂げたい目標について語った。
【写真】王子様すぎる…沢口靖子をエスコートする長尾謙杜
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。芝居小屋を舞台に、“美談”として語り継がれてきたあだ討ち事件の裏側に隠された真実を描く。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
本作で長尾は物語の発端となる仇討ちを成した者・伊納菊之助役を演じたが、そんな「仇討ち」にちなみ「今年、成し遂げたいこと」を問われると「乗馬」と回答。その理由について、「以前の取材のとき、柄本（佑）さん、渡辺（謙）さん、北村（一輝）さんに『若いうちから始めるなら何がいいですか？』と聞いたら、3人とも『乗馬』と仰っていた」と明かした。
また長尾は今年の干支でもある午年生まれの「年男」であると語り、「今年から定期的に乗馬を通えるようになりたいなと思います」と笑顔を見せた。また今後も時代劇作品に出演することを見据え「そのときに、かっこよく馬に乗れるよう努力したい」と意気込んだ。
イベントにはこのほか、柄本佑、渡辺謙、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、山口馬木也、イモトアヤコ、沢口靖子、源孝志監督が登壇した。
