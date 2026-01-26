ÃæÆü¡¦ÂçÅçÍÎÊ¿¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤´¶¤¸¤ë¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×
¡¡¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñSP¡¡in¥Ï¥ï¥¤2026¡×¤¬25Æü¡¢BSÆü¥Æ¥ì¤Ç¸á¸å4»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤ÇÌ¾µå²ñÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤òMCÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¡£ÃæÆü¤ÎÂçÅçÍÎÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê37¡Ë¡¢³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤ÈÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò¥ì¥¸¥§¥ó¥É3¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¸ÅÅÄÍý»öÄ¹¤ò¿Ê¹ÔÌò¤Ë4¿Í¤ÇºÂÃÌ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¸ÅÅÄÍý»öÄ¹¤«¤é¡Ö²æ¡¹¤ÎÃæ¤Î¼ã¼ê¡£¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇËèÆüÎý½¬¤â¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÉÔÏÇ¤Î40ºÐ¤Ç¸þ¤±¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£